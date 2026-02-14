Incidentul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu a ajuns și în presa din Marea Britanie: „Confruntare masivă”

ADVERTISEMENT

Danny Armstrong și Dorinel Munteanu s-au aflat în centrul unui moment tensionat pe marginea terenului cu ocazia meciului disputat recent în Cupa României între Dinamo și Hermannstadt, câștigat de „câini” cu scorul de 2-0 pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

Presa din Marea Britanie a prezentat conflictul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu de la Dinamo – Hermannstadt din Cupa României

Cei doi s-au luat la ceartă pentru câteva momente atunci când fotbalistul scoțian a încercat să execute foarte rapid o lovitură de la margine, care însă nu fusese acordată pentru echipa sa, dar a fost oprit de antrenorul sibienilor, care s-a interpus între adversar și minge. Ambii au fost avertizați ulterior cu galben, iar acest episod a fost destul de intens dezbătut în spațiul public după meci.

După ceva timp, momentul a ajuns să fie prezentat și în presa de sport din Scoția. Jurnaliștii de la au notat că fostul jucător de la Kilmarnock „a provocat o confruntare masivă” cu antrenorul echipei adverse. De asemenea, a fost adus în atenția cititorilor și clipul video cu încăierarea reieșită în momentele respective.

Pe de altă parte, în articolul respectiv s-a făcut referire și la aventura per total a lui Armstrong din SuperLiga din acest sezon, care a început cum nu se putea mai bine pentru el, , câștigat de Dinamo cu scorul de 4-3, din turul sezonului regulat.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Danny Armstrong și Dorinel Munteanu

că fotbalistul i-a transmis după acel meci că nu știa că persoana care l-a împiedicat să facă acea repunere de la margine era de fapt antrenorul echipei adverse:

„Au fost opinii conform cărora el (n.r. Armstrong) e un tip care provoacă. Dar el e un tip direct, un tip cu zâmbetul pe buze, nu e înverșunat, în zona agresivă, dar e foarte determinat tot timpul. Dar el mi-a zis ce s-a întâmplat. Nu și-a dat seama că e antrenorul care nu îi dă mingea. El a vrut să ia mingea și să repună foarte repede.

Chiar nu a fost ceva ieșit din comun. Dacă îți aduci aminte, am avut un meci în Giulești și Sivis s-a dus să ia o minge de pe banca gazdelor și atunci incidentul a fost mult mai greu. Mult mai urât. El era deja cu ochii în jos, urmărea mingea. Cred că toată lumea s-a poziționat foarte corect, că nu a fost un incident.

Și îi mulțumesc și lui Dorinel pentru asta. Mi se pare că a dat dovadă de corectitudine pe faza asta”.