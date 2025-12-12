Incidentul în care a fost implicat Marian Aliuță, în Ucraina: ”A venit poliția”

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la Steaua și Rapid a dezvăluit incidentul nefericit în care a fost implicat, în Ucraina. Marian Aliuță a scos la lumină un moment în care poliția a avut un cuvânt greu de spus. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Marian Aliuță, incident ieșit din comun în Ucraina

Marian Aliuță s-a retras din fotbal în urmă cu 15 ani. După ce a pus ”ghetele în cuie” s-a concentrat pe afaceri, însă are foarte multe . Una dintre ele a avut loc la începutul anilor 2000.

Fostul jucător a povestit un eveniment neplăcut de care a avut parte în Ucraina. La acea vreme îmbrăca tricoul celor de la Metalurg Donețk. Fostul mijlocaș și-a adus aminte de atmosfera din vestiarul românilor care jucau în străinătate.

Printre aceștia se numărau Răzvan Raț, Cosmin Bărcăuan, Ciprian Marica și Flavius Stoican. În perioada campionatului ucrainean, sportivul a fost protagonistul unui incident în care a fost chemată poliția. Organele de ordine au fost alertate în urma unei petreceri.

„Eram la Raț acasă, cu (n.r. Flavius) Stoican, Bărcăuan, iar în curte bubuiau boxele. Vizavi era un bloc, iar la un moment dat a venit poliția: «Bă, i-ați deranjat pe ăștia!». Le-au dat bani ălora (n.r. polițiști).

Au văzut că erau de la Șahtior, eu eram la Metalurg, și au început să le facă celorlalți din bloc: Shh, îi deranjați pe ăștia! (n.r. râde). Și mai am cu Raț o amintire, când a făcut schimb cu mașina poliției.

S-au suit ei în mașina poliției și polițiștii în mașina lor. Au dat 200 de dolari. Da, ne iubeau toți. Și oamenii iubeau fotbalul”, a spus Marian Aliuță, pentru .

Unde a jucat Marian Aliuță

Marian Aliuță a semnat de-a lungul carierei sportive mai multe contracte. Fostul fotbalist a evoluat pentru Steaua, însă în anul 1996 a plecat la Chindia Târgoviște. Ulterior, a ajuns la Gloria Bistrița și Farul Constanța.

În anul 1998 mijlocașul ofensiv a fost transferat la Sheriff Tiraspol. A stat 2 ani în Moldova, fiind remarcat apoi de către Șahtior Donețk, echipă din Ucraina. A ajuns aici înainte ca Mircea Lucescu să fie antrenor.

A petrecut 2 ani la trupa lui Rinat Ahmetov, perioadă în care a jucat în 61 de partide. În 2002 a revenit în România, fiind dorit de Gigi Becali, la Steaua. Marian Aliuță a acceptat această ofertă, cu toate că salariul era mai mic decât cel din Ucraina.

Ulterior, a mai evoluat pentru Rapid, Chunnam Dragons, Metalurg Donețk, CC Yatai, Iraklis, Poli Timișoara, FC Vaslui și Neftchi Baku. În 2010 s-a retras din fotbal, mizând pe afaceri. , însă și-a revenit din acest eșec profesional.