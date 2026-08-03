Încolțit de UEFA, Gianni Infantino apelează la Donald Trump! Gest disperat pentru a-și păstra șefia FIFA

Gianni Infantino traversează cea mai dificilă perioadă de la preluarea conducerii FIFA. După scandalul provocat de planul secret privind vânzarea unei participații din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați, președintele forului mondial a rămas fără susținerea UEFA. Acum, Infantino speră să primească sprijin din partea lui Donald Trump înaintea alegerilor din 2027.
Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Infantino a încercat inclusiv să ia legătura telefonic cu Donald Trump după prăbușirea proiectului. Liderul FIFA ar urma să discute și cu secretarul de stat Marco Rubio. Se pare că președintele FIFA încearcă astfel să își salveze postul.
Planul prin care FIFA intenționa să cedeze 20% dintr-o nouă companie care ar fi administrat drepturile comerciale ale Cupei Mondiale a fost abandonat după opoziția masivă venită din partea UEFA. Inclusiv Federația Română de Fotbal a criticat inițiativa lui Gianni Infantino.
Între timp, UEFA pregătește o ofensivă fără precedent împotriva lui Infantino. Mai multe federații europene, printre care și cea a României, și-au retras scrisorile prin care îi susțineau candidatura pentru un nou mandat, gest care echivalează cu un vot de neîncredere. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că se opune categoric inițiativei conducerii FIFA și suspendă orice discuție privind susținerea lui Gianni Infantino pentru un nou mandat.
Acum, Infantino speră să primească încredere și susținere din partea Casei Albe. Donald Trump l-a lăudat în repetate rânduri pe președintele FIFA și a avut o relație apropiată cu acesta în ultimii ani. Situația este însă una extrem de tensionată, iar alegerile din 2027 se anunță cel puțin interesante.