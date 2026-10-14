Sport

Încredere totală pentru Cristi Chivu! Francesco Totti crede că Inter Milano poate câștiga Liga Campionilor

Gabriel Neagu
14.10.2026 | 17:50
Incredere totala pentru Cristi Chivu Francesco Totti crede ca Inter Milano poate castiga Liga Campionilor
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Francesco Totti crede ca Interul lui Chivu poate castiga Liga Campionilor. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Francesco Totti are încredere totală în Cristi Chivu! Legenda Italiei crede că Inter poate cuceri trofeul Ligii Campionilor chiar și în acest sezon!
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Inter a pierdut, miercuri, împotriva lui Club Brugge, 3-4, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) nu are niciun punct în competiție, cedând în prima etapă împotriva lui Real Madrid, 0-2. Totuși, românul continuă să primească credit din partea marilor nume ale fotbalului italian. Legenda celor de la AS Roma, Francesco Totti (50 de ani) este unul dintre susținătorii lui Chivu.

Francesco Totti are încredere totală în Cristi Chivu

Fostul atacant al ”capitolinilor” a cerut răbdare pentru Cristi Chivu, în ciuda rezultatelor slabe din cupele europene. Francesco Totti are încredere că românul poate redresa traseul echipei și o poate conduce pe Inter către un nou trofeu al Ligii Campionilor, dar și spre un nou scudetto.

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”Poți pierde un meci atât în ​​Europa, cât și în campionat. Problema este că în Italia, dacă pierzi un meci, totul se amplifică. Inter este o echipă grozavă, competitivă, care va merge până la capăt atât în ​​Italia, cât și în Europa. A dovedit că merită să conducă o echipă grozavă. Am avut norocul să-l cunosc ca jucător, am împărtășit atâtea lucruri minunate și cred că va face lucruri mărețe cu Inter”, a spus Francesco Totti, potrivit Tuttomercatoweb.

Raportat la sezoanele trecute de când a fost aplicat noul format al Ligii Campionilor, Inter are nevoie de 16 puncte pentru a termina în primele 8 poziții, care asigură calificarea în optimile de finală ale competiției. Ținând cont că Inter a pierdut ambele partide disputate, pentru a realiza acest obiectiv, echipa lui Cristi Chivu mai are voie să piardă doar 2 puncte în cele 6 meciuri rămase de disputat:

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  • Inter – Șahtior, 21 octombrie, ora 22:00
  • Feyenoord – Inter, 3 noiembrie, ora 22:00
  • Inter – Stuttgart, 25 noiembrie, ora 22:00
  • Dortmund – Inter, 9 decembrie, ora 22:00
  • Inter – Liverpool, 19 ianuarie, ora 22:00
  • Slovan Bratislava – Inter, 27 ianuarie, ora 22:00.

Chivu și Totti au fost colegi la AS Roma

În 2003, Cristi Chivu a fost transferat de AS Roma, de la Ajax. Ajuns în curtea ”capitolinilor”, românul l-a întâlnit pe Francesco Totti. Cristian Chivu a colaborat bine cu Totti. Mai mult, atacantul italian i-a oferit încredere românului și exersau împreună loviturile libere. Cei doi au jucat împreună timp de 4 ani și au cucerit un singur trofeu: Cupa Italiei, în sezonul 2006-2007. După partida respectivă, fundașul a fost transferat de Inter, club pentru care a devenit o figură emblematică.

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Cristian Chivu a strâns 124 de apariții în tricoul lui AS Roma și a marcat 6 goluri. Primele două reușite ale sale au fost chiar în primele două partide pentru echipă. După retragerea lui Francesco Totti, în mai 2017, fundașul a avut un mesaj scurt prin care a descris personalitatea fostului ”decar” de pe Stadio Olimpico: ”Unic, Generos, Magic. Bucură-te de ceea ce urmează, Capitano!”.

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