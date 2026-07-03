Incredibil! A pariat 400.000 de dolari că Vladimir Putin va fi înlăturat de la putere până la finalul anului

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Vladimir Putin este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți lideri politici din lume. Aflat la conducere încă din 31 decembrie 1999, președintele Rusiei este recunoscut pentru stilul său ferm de a gestiona relațiile internaționale. Totodată, acesta a trecut în prim-planul atenției globale odată cu

A pariat 400.000 de dolari că Vladimir Putin va fi înlăturat de la putere până la finalul anului

Polymarket este una dintre cele mai cunoscute platforme de betting din lume. Lumea pariorilor a fost luată prin surprindere de o miză aparte: 400.000 de dolari pe de la putere până la sfârșitul anului 2026. Pariul vine în contextul unei monitorizări tot mai stricte a potențialelor pariuri bazate pe informații confidențiale și a mizelor puse pe evenimente geopolitice, precum războaiele, pe platformele online de predicții, așa cum anunță .

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Primele informații arată că miza de 400.000 de dolari a fost plasată de un utilizator anonim. Acesta folosește numele de utilizator „ZnotluvuiSamez” și are o fotografie de profil cu steagul Ucrainei. Nu este prima predicție de acest tip pe care o face, însă suma este, cu siguranță, cea mai mare din portofoliul său. Pariul a fost plasat pe tema: „Va fi înlăturat Putin din funcția de președinte al Rusiei până la 31 decembrie 2026?”, răspunsul ales fiind „da”. De menționat este că o primă tranșă din această sumă, în valoare de 50.000 de dolari, a fost deja cumpărată.

Ce șanse are predicția pariorului

Sursa amintită mai sus a punctat că miza pariorului contrazice tendința pieței. Predicția sa are o probabilitate de doar 12% ca Putin să piardă președinția Rusiei, în condițiile în care noile alegeri sunt programate abia în 2030. Totuși, dacă va avea câștig de cauză, acesta va primi nu mai puțin de 2,5 milioane de dolari.

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O altă predicție ce a surprins arată astfel: „Ucraina să recupereze Crimeea până la sfârșitul anului”, care are doar 12% de reușită. Suma pariată este, de această dată, mai mică, de doar 61.000 de dolari. Contul pe platforma Polymarket a fost făcut în luna aprilie, acesta fiind asociat cu un cont de X care nu are nicio postare.

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Autoritatea americană de reglementare a adus în discuție publică noi reguli pentru piețele de predicții online. Inițiativa vizează interzicerea pariurilor pe subiecte sensibile, cum ar fi conflictele armate sau actele de violență, din cauza riscului de manipulare prin informații privilegiate și a impactului negativ asupra interesului public. Deși normele nu sunt încă în vigoare, rămâne sub semnul întrebării dacă miza de 400.000 de dolari privind viitorul lui Putin va fi vizată de aceste restricții.