Sport

Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!

Un fotbalist de la Dinamo Zagreb a prins transferul carierei fix înainte de meciul cu FCSB. Jucătorul a ajuns sub comanda lui Cristi Chivu, la Inter Milano.
Iulian Stoica
22.01.2026 | 16:30
Incredibil A prins transferul carierei inainte de Dinamo Zagreb FCSB
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a transferat de la Dinamo Zagreb înainte de meciul cu FCSB Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo Zagreb – FCSB va avea loc în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Duelul se anunță a fi extrem de echilibrat, ambele echipe fiind în cursă pentru a prinde un loc în fazele eliminatorii ale competiției. În ciuda acestui fapt, croații s-au despărțit de un jucător fix în ziua partidei.

A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB nu va avea deloc o misiune ușoară în Croația. Dinamo Zagreb este cunoscută pentru dominarea autoritară în competițiile interne, dar și pentru numărul mare de jucători lansați în fotbalul mare.

ADVERTISEMENT

Deși partida cu FCSB este foarte importantă, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei de la Dinamo Zagreb să își vândă unul dintre cei mai talentați jucători din academie.

Mai exact, croații l-au cedat pe Leon Jakirovic fix în ziua meciului cu FCSB. Tânărul fundaș central este așteptat la vizita medicală a celor de la Inter. Dacă testele vor fi conforme, acesta va semna cu formația pregătită de Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

Suma de transfer se ridică la 2,5 milioane de euro, iar alte 2 milioane de euro pot fi obținute sub formă de bonusuri de performanță. Interesant este faptul că Leon Jakirovic va evolua inițial la formația U23, ca mai apoi să facă pasul ușor, ușor la seniorii antrenați de Cristi Chivu. FANATIK a anunțat în exclusivitate cum arată primul 11 al FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat!...
Digisport.ro
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul

Ce a declarat antrenorul lui Dinamo Zagreb despre transferul lui Leon Jakirovic

Mario Kovacevic, antrenorul de la Dinamo Zagreb, a vorbit la conferința premergătoare meciului despre transferul lui Leon Jakirovic. Tehnicianul croaților a mărturisit că îi pare rău că fundașul va pleca, dar îi urează mult succes pe viitor.

„Plecarea lui Jakirovic? Este ceea ce el și oamenii lui au decis, au acceptat oferta lui Inter. Îmi pare rău că pleacă, dar îi doresc mult succes și tot norocul din lume”, a declarat Mario Kovacevic.

ADVERTISEMENT
  • 150.000 euro este cota lui Leon Jakirovic
  • 4 meciuri a adunat fundașul la seniorii lui Dinamo Zagreb
Gigi Becali a făcut tactica pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Ce schimbări pregătește...
Fanatik
Gigi Becali a făcut tactica pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Ce schimbări pregătește la pauză
De ce s-a rupt relația dintre Valentin Ceaușescu și Mircea Lucescu: „A vrut...
Fanatik
De ce s-a rupt relația dintre Valentin Ceaușescu și Mircea Lucescu: „A vrut să antreneze Steaua, dar a fost refuzat!”
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui...
Fanatik
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb: Gigi Becali a confirmat tot! Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat...
iamsport.ro
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat Nicolae Dobrin în Mexic: 'Inadmisibil, lipsă de conștiință!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!