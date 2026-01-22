Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!

ADVERTISEMENT

Dinamo Zagreb – FCSB va avea loc în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Duelul se anunță a fi extrem de echilibrat, ambele echipe fiind în cursă pentru a prinde un loc în fazele eliminatorii ale competiției. În ciuda acestui fapt, croații s-au despărțit de un jucător fix în ziua partidei.

A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB nu va avea deloc o misiune ușoară în Croația. Dinamo Zagreb este cunoscută pentru dominarea autoritară în competițiile interne, dar și pentru numărul mare de jucători lansați în fotbalul mare.

Deși partida cu FCSB este foarte importantă, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei de la Dinamo Zagreb să își vândă unul dintre cei mai talentați jucători din academie.

Mai exact, croații l-au cedat pe . Tânărul fundaș central este așteptat la vizita medicală a celor de la Inter. Dacă testele vor fi conforme, acesta va semna cu formația pregătită de Cristi Chivu.

Suma de transfer se ridică la 2,5 milioane de euro, iar alte 2 milioane de euro pot fi obținute sub formă de bonusuri de performanță. Interesant este faptul că Leon Jakirovic va evolua inițial la formația U23, ca mai apoi să facă pasul ușor, ușor la seniorii antrenați de Cristi Chivu. .

Ce a declarat antrenorul lui Dinamo Zagreb despre transferul lui Leon Jakirovic

Mario Kovacevic, antrenorul de la Dinamo Zagreb, a vorbit la conferința premergătoare meciului despre transferul lui Leon Jakirovic. Tehnicianul croaților a mărturisit că îi pare rău că fundașul va pleca, dar îi urează mult succes pe viitor.

„Plecarea lui Jakirovic? Este ceea ce el și oamenii lui au decis, au acceptat oferta lui Inter. Îmi pare rău că pleacă, dar îi doresc mult succes și tot norocul din lume”, a declarat Mario Kovacevic.

