Sport

Incredibil! Adversara Craiovei din Champions League a folosit sigla lui Adrian Mititelu la prezentarea echipei

Universitatea Craiova va întâlni campioana din Belarus, ML Vitebsk, în primul tur preliminar al UEFA Champions League, însă presa din această țară nu a folosit sigla potrivită pentru a prezenta actuala campioană a României.
Bogdan Mariș
16.06.2026 | 18:51
Incredibil Adversara Craiovei din Champions League a folosit sigla lui Adrian Mititelu la prezentarea echipei
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Presa din Belarus a folosit sigla greșită pentru a o prezenta pe FC U Craiova. FOTO: captură belta.by
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ML Vitebsk, campioana sezonului trecut din Belarus, este adversara pe care Universitatea Craiova o va întâlni în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Presa din această țară a prezentat acest aspect după tragerea la sorți, însă nu a folosit sigla actualei campioane din SuperLiga, ci fosta stemă a clubului patronat de Adrian Mititelu, FC U Craiova.

Presa din Belarus, gafă uriașă. Ce siglă au folosit pentru Universitatea Craiova

Agenția de știri deținută de statul bielorus, BelTA, a reacționat imediat după tragerea la sorți pentru primul tur preliminar al UEFA Champions League și a anunțat faptul că ML Vitebsk, campioana en-titre a țării, va întâlni Universitatea Craiova în această fază a competiției. Bielorușii au comis însă o mare eroare cu privire la sigla actualei campioane.

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Vitebsk Craiova
Presa din Belarus a folosit sigla greșită pentru a o prezenta pe FC U Craiova. FOTO: captură belta.by

Agenția din Belarus a folosit fosta siglă a clubului partonat de Adrian Mititelu, FC U Craiova. Exclusă din competiții de FRF în acest sezon, formația „alb-albastră” ar urma să revină în stagiunea 2026-2027, aspect anunțat chiar de către patronul Adrian Mititelu. Războiul identitar dintre cele două formații este în desfășurare de mulți ani, situația fiind comentată în luna mai de Mihai Rotaru, în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ML Vitebsk, la prima participare în cupele europene

ML Vitebsk a reușit o performanță incredibilă în Belarus. Gruparea pe care Universitatea Craiova o va întâlni în Champions League a reușit să câștige titlul în 2025 la chiar primul sezon după promovarea în prima divizie, având un avantaj de 5 puncte față de a doua clasată Dinamo Minsk. Cele două grupări se luptă pentru titlu și în actuala stagiune, fiind despărțite momentan de doar două puncte.

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Astfel, echipa se află la prima participare în cupele europene din istorie, având cel mai slab coeficient dintre toate grupările implicate în UEFA Champions League, la egalitate cu gruparea care a cucerit titlul în Luxemburg, Atert Bissen. Lotul echipei este cotat de transfermarkt la 12.88 milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind internaționalul jamaican Shamar Nicholson (3.2 milioane).

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