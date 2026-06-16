Incredibil! Adversara Craiovei din Champions League a folosit sigla lui Adrian Mititelu la prezentarea echipei

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ML Vitebsk, campioana sezonului trecut din Belarus, este adversara pe care Universitatea Craiova o va întâlni în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Presa din această țară a prezentat acest aspect după tragerea la sorți, însă nu a folosit sigla actualei campioane din SuperLiga, ci fosta stemă a clubului patronat de Adrian Mititelu, FC U Craiova.

Presa din Belarus, gafă uriașă. Ce siglă au folosit pentru Universitatea Craiova

Agenția de știri deținută de statul bielorus, , a reacționat imediat după tragerea la sorți pentru primul tur preliminar al UEFA Champions League și a anunțat faptul că ML Vitebsk, campioana en-titre a țării, va întâlni Universitatea Craiova în această fază a competiției. Bielorușii au comis însă o mare eroare cu privire la sigla actualei campioane.

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Agenția din Belarus a folosit fosta siglă a clubului partonat de Adrian Mititelu, FC U Craiova. Exclusă din competiții de FRF în acest sezon, . .

ML Vitebsk, la prima participare în cupele europene

ML Vitebsk a reușit o performanță incredibilă în Belarus. Gruparea pe care Universitatea Craiova o va întâlni în Champions League a reușit să câștige titlul în 2025 la chiar primul sezon după promovarea în prima divizie, având un avantaj de 5 puncte față de a doua clasată Dinamo Minsk. Cele două grupări se luptă pentru titlu și în actuala stagiune, fiind despărțite momentan de doar două puncte.

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Astfel, echipa se află la prima participare în cupele europene din istorie, având cel mai slab coeficient dintre toate grupările implicate în UEFA Champions League, la egalitate cu gruparea care a cucerit titlul în Luxemburg, Atert Bissen. Lotul echipei este cotat de transfermarkt la 12.88 milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind internaționalul jamaican Shamar Nicholson (3.2 milioane).