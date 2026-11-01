Incredibil! Antrenamente în cimitir pentru fotbaliștii care au făcut istorie pentru România. Dezvăluirile lui Marcel Pușcaș

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Fotbalul din zilele noastre nu se mai compară deloc cu cel din urmă cu câteva decenii. Lumea a evoluat, s-a modernizat dramatic, iar acum condițiile sunt incomparabile cu cele din anii ’70, ’80 sau chiar ’90. În cea mai nouă carte pe care a scris-o, intitulată „CEI 33”, Marcel Pușcaș dezvăluie cum și unde se antrenau pe vremuri fotbaliștii care au scris istorie pentru România.

Cum era fotbalul din anii urmă cu câteva decenii. Dezvăluirile lui Marcel Pușcaș

În anii comunismului, în România, un tânăr care visa să devină mare fotbalist trebuia să înfrunte condiții extrem de vitrege. În comparație cu prezentul, terenurile de antrenament nu erau întotdeauna bine întreținute, echipamentele nici măcar nu se comparau cu cele de azi, iar materialele sportive erau mult mai limitate decât în prezent. Exista însă pasiune și plăcerea de a juca fotbal, indiferent de circumstanțe.

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Fotbaliștii mari ai acestei țări, printre care și Marcel Pușcaș (66 de ani), au avut de „luptat” cu multe obstacole până să ajungă în lumina reflectoarelor și să îmbrace tricourile formațiilor de top din prima ligă sau pe cel al naționalei. În cartea scrisă recent de acesta, intitulată „CEI 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, FANATIK, există un capitol aparte în care Pușcaș prezintă tabloul vremurilor de demult.

Cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK EXCLUSIV a fost una dedicată cărții lui Marcel Pușcaș. Moderatorul Horia Ivanovici a ținut cu tot dinadinsul să citească un capitol întreg, intitulat „Fotbalul cu bască-n cap”. „Cartea are un capitol foarte interesant. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Pentru a înțelege mai bine cartea și să înțelegeți cât de greu este să faci comparația. Sunt 3 pagini cu o înșiruire superbă care nouă ne deschide mințile, ne deschide sufletele”.

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În urmă cu 60-70 de ani, condițiile de pregătire și de joc în fotbalul românesc, și nu numai, erau în mare după cum urmează: mingea era mai grea cu 200 de grame; ghetele erau cu crampoane de aluminiu sau de cauciuc și mult mai grele; se făceau doar două schimbări în timpul jocului. În România se juca fără nocturnă, inclusiv vara, la temperaturi de +40 grade, îngreunând alergarea și epuizând jucătorii, neexistând nici măcar o regulamentară pauză de hidratare în timpul meciului, așa cum se întâmplă azi, și chiar dacă găseai într-un moment al jocului, la vreo fază fixă, posibilitatea de a te hidrata consta în folosirea apei gazoase calde din sticlă; Mulți fotbaliști jucau fără apărători, pericolul accidentărilor fiind extrem de ridicat îndeosebi iarna, când suprafețele de joc erau neîncălzite, pline de zăpadă, gheață sau noroi. Regulamentul impunea un maximum de 5 rezerve şi un total de 16 fotbaliști pe foaia de joc în comparație cu cele 3 și 5 schimbări care au fost permise ulterior și cu un număr de 20 de oameni pe foaia tehnică a fiecărei echipe. Era normal ca și gradul de oboseală/uzură a jucătorilor din trecut să fie mai mare. Cluburile nu aveau preparator fizic și antrenori speciali pentru portari. Antrenorul principal sau cel secund preluau acest rol. Fotbalul plăcea poate mai mult atunci, interacțiunea suporteri-jucători fiind directă și deschisă. Motivul era cu siguranță lipsa mediatizării video, astfel că erau prezenți minimum 300 de spectatori la antrenamentele oricărei echipe de primă ligă/divizie și fotbaliștii erau aplaudați sau înjurați în Liga 1 de minimum 15.000 de oameni la fiecare meci.

„Primele de meci în trecut erau 40-80 de euro/jucător. Azi, un fotbalist nu s-ar dezbrăca pentru acești bani”

În același pasaj, că, pe vremuri, înaintea oricărui meci de seniori era programată o dispută a juniorilor. Copiii aveau astfel oportunitatea de a fi văzuți și ei de public și de a visa că, într-o bună, zi, vor face pasul către echipele mari. În privința premierii fotbaliștilor, autorul cărții subliniază în acest capitol faptul că sumele erau modice. În prezent, un fotbalist nici nu s-ar mai uita către astfel de bonusuri.

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Meciurile juniorilor se desfășurau în deschiderea meciului-vedetă al seniorilor tocmai pentru a-i stimula pe tineri, având și ei șansa de a se face văzuți și apreciați. Era foarte important pentru moralul lor. Copiii de mingi nu dădeau șpăgi ca azi, ci erau recrutați dintre cei care nu lipseau la antrenamente. Era o mândrie să ai acest statut. Primele de meci erau 40-80 de euro/jucător, azi această sumă e considerată ridicolă. Azi un fotbalist nu s-ar dezbrăca pentru acești bani! Și asta e o dovadă, în multe cazuri, despre cât de mult își iubesc meseria și își respectă statutul. Unguentul încălzitor al musculaturii înaintea meciurilor, în special în condiții de frig, se numea Revulsin şi avea un miros neplăcut și persistent. Te pișca pielea folosindu-l. Pentru diverse afecțiuni ale mușchilor, ligamentelor sau oaselor se folosea “tămăduitorul” Lasonil, un alt unguent cu efect mai mult placebo. Sistemul de joc era fie 1-4-2-4, fie 1-4-3-3 sau 1-4-4-2, iar derivatele acestora, ca să priceapă și analiștii novici, erau adaptabilitățile diverse ale jucătorilor la condițiile concrete de joc. Așa au rezultat atât renumita ‘Autobază cu apărări supraaglomerate’, cât și termenul și stilul ‘Focul la ei!’ (mingi aruncate la bătaie în careul advers).

Incredibil unde se puteau antrena fotbaliștii care au scris istorie pentru România: „Copil fiind făceam antrenament în cimitir, dacă vă vine să credeți”

În același capitol, „Fotbalul cu bască-n cap”, Marcel Pușcaș descrie condițiile de antrenament pe care le aveau fotbaliștii pe vremuri. Prezintă în acest sens chiar situația în care s-a aflat el. Întrucât nu avea o bază de antrenament mereu optimă, cum sunt multe în zilele noastre, tânărul Marcel Pușcaș avea ca loc de pregătire cimitirul din Oradea.

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„Materialele necesare în antrenament erau puține, constând în vreo 7 copete, șepci, pietre, țăruși, umbra proprie, mingi medicinale, corzi, gantere, dealuri, munți și văi. În lipsa acestora, fantezia antrenorilor și a jucătorilor era decisivă. Nu se plângea nimeni, ca mulți azi, de starea precară a terenului de antrenament. Se inventau soluții.

De multe ori, copil fiind făceam antrenament în cimitirul Olosig din Oradea, aflat lângă stadion, dacă vă vine să credeți. Antrenorul Iosif Bartha ne învăța acolo școala alergării atunci când terenul de antrenament era impracticabil sau indisponibil. Acolo am învăţat pașii săltați, săriți, adăugați, laterali, alergarea cu spatele, șerpuită, schimbări de direcție, sărituri la crengi, imitarea lovirii mingii cu capul ş.a.m.d. Astăzi nu doar că s-ar plânge majoritatea antrenorilor licențiați de FRF, ci ar considera inadmisibilă o astfel de practică”, spune, în carte, analistul FANATIK.

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Care era mâncarea fotbaliștilor și cum se făceau deplasările la meciuri

Astăzi, toate marile echipe au proprii bucătari. Există meniuri speciale pentru ca fotbaliștii să își mențină greutatea optimă. În trecut, astfel de lucruri ar fi reprezentat aspecte de-a dreptul SF. Marcel Pușcaș punctează, în cartea sa, că „mâncarea de bază a fotbaliștilor erau ceafa de porc, organele de porc, omleta cu ceapă, ceaiul, 1/2 lămâie, zahăr”. La capitolul băuturi consemnă: vin roșu cu pepsi, bere și șpriț.

În privința deplasărilor la meciuri: „fotbaliștii mergeau cu mașini personale (cei care aveau), Dacia 1300, Oltcit, sau cu biciclete, tramvai, bus, iar în deplasări de obicei cu autocar IRANNATIONAL cu eșapament în interior sau cu trenul”. Marcel Pușcaș mai notează că, înainte de Revoluție, în 1989, România avea legitimați 180.000 de fotbaliști. În comparație, în anul 2026, adică în prezent, sunt doar 90.000

„Despre adversari nu existau studii, ei putând fi cunoscuți doar din auzite sau jucând deseori contra lor. Pregătirea meciului se făcea cu tablă și cretă. Nu existau imagini și nici tehnici moderne. Nu existau arbitri de rezervă și nici VAR. Observatori pentru arbitri erau ziariștii. Mâncarea de bază a fotbaliștilor erau ceafa de porc, organele de porc, omleta cu ceapă, ceaiul, 1/2 lămâie, zahăr. Băuturile preferate: vin roșu cu pepsi, bere, șpriț. Look: fără barbă, fără tatuaje. Patroni: ministere, primării, fabrici, uzine.

Fotbaliștii se deplasau cu mașini personale (cei care aveau), Dacia 1300, Oltcit, sau cu biciclete, tramvai, bus, iar în deplasări de obicei cu autocar IRANNATIONAL cu eșapament în interior sau cu trenul. Banca tuturor era CEC-ul. Fotbaliștii locuiau într-un spațiu locativ închiriat de stat, fie garsoniere, fie apartamente cu 2-3-4 camere la bloc.

În anul 1989, România avea legitimați 180.000 de fotbaliști, iar în anul 2026 sunt doar 90.000. Naționale importante învinse înainte de 1989 au fost: Anglia, Italia, Franța, Danemarca, Spania, Iugoslavia, URSS, Portugalia, Norvegia, Suedia, Cehoslovacia, Polonia. Apogeul prezenței în tribune: 16 martie 1985 – 100.000 de spectatori. În acel cuplaj am evoluat și eu pentru Steaua în confruntarea cu Rapid București.

Am făcut această trecere în revistă a condițiilor de atunci tocmai pentru a se înțelege diferențele esențiale în privința posibilităților de-a progresa în pregătirea specifică. Astăzi e mult mai simplu, având incomparabil mai multe avantaje la dispoziție”, se mai arată în acest capitol al cărții lui Marcel Pușcaș.