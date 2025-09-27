Sport

Incredibil! Al doilea antrenor demis din Premier League după doar cinci etape

Echipele din Premier League nu stau la discuții! A fost demis al doilea antrenor de la startul campionatului, deși au trecut doar 5 etape
Ciprian Păvăleanu
27.09.2025 | 13:03
Incredibil Al doilea antrenor demis din Premier League dupa doar cinci etape
breaking news
Încă un antrenor din Premier League a fost demis după doar 5 etape. Foto: Hepta.ro

Echipele din Premier League nu mai au răbdare! Lipsa rezultatelor de la West Ham a făcut-o pe conducerea „ciocănarilor” să ia decizia radicală de a-l demite pe Graham Potter, după doar cinci etape alături de londonezi.

Graham Potter, out de la West Ham după doar cinci meciuri

Graham Potter a venit la West Ham ca o mare speranță, înlocuindu-l pe Julen Lopetegui la începutul acestui an. Tehnicianul englez, ce le-a antrenat în trecut pe Chelsea și Brighton, a semnat pe o perioadă de 2 ani și jumătate, însă a fost demis încă din startul noului sezon.

Cu doar trei puncte adunate după primele cinci etape, West Ham este una dintre echipele favorite la retrogradare în acest sezon, alături de Wolverhampton și una dintre nou-promovate, cel mai probabil Burnley. Lipsa rezultatelor din Premier League, dar și eliminarea din Cupa Ligii Angliei, au dus la demiterea lui Graham Potter.

„Rezultatele și performanțele din ultima jumătate a sezonului trecut, dar și din acest debut de sezon nou, nu ne-au întâlnit așteptările, iar conducerea crede că această schimbare este necesară pentru a ajuta echipa să urce în Premier League cât mai repede posibil”, a transmis conducerea lui West Ham United.

Graham Potter a impresionat la Brighton, însă nu a confirmat în altă parte

Graham Potter a ajuns în Marea Britanie după ce și-a petrecut aproape un deceniu la micuța echipă suedeză Ostersund. El a devenit, în primă fază, antrenorul lui Swansea, urmând să semneze cu Brighton, în Premier League.

Alături de „Pescăruși”, Graham Potter a avut câteva sezoane foarte bune, lucru ce l-a propulsat pe banca lui Chelsea, care se afla într-un moment mai puțin bun în acea perioadă. Potter a rezistat puțin mai mult de jumătate de an pe „Stamford Bridge”, iar cariera sa a cunoscut un declin uriaș din acel moment.

Deși, la un moment dat, se vorbea despre el ca despre viitorul selecționer al Angliei, Potter a stat mai bine de un an și jumătate fără echipă, iar în ianuarie 2025 a semnat cu West Ham, unde nu a oferit satisfacție conducerii. Conform Sky Sports, Nuno Espirito Santons, primul antrenor demis din acest sezon de Premier League, i-ar putea lua locul pe banca „ciocănarilor”.

