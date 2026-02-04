Incredibil! Antrenorul din SuperLiga și-a condus echipa de pe canapea la ultimul meci: „Voiam să urlu, dar n-am vrut să deranjez vecinii!”

ADVERTISEMENT

Leo Grozavu nu a putut să stea pe banca tehnică în ultimul meci al echipei sale, contra celor de la Oțelul Galați, din cauza cumulului de cartonașe galbene. Antrenorul moldovenilor nici nu s-a mai prezentat la stadion și a preferat să-și vadă echipa din fața televizorului.

Leo Grozavu a scos un punct cu Oțelul de pe canapea! Cum a trăit meciul echipei sale din fața televizorului

FC Botoșani este într-o scădere considerabilă de formă, mai ales din punct de vedere ofensiv. Odată cu remiza albă contra Oțelului Galați, formația condusă de Leo Grozavu a ajuns la a șase partide consecutive în SuperLiga României fără gol marcat, iar acest lucru este un semnal clar de alarmă.

pentru a le da indicații de pe margine. În loc să vină la stadion, el a preferat să-și urmărească echipa din fața televizorului, dând indicații colaboratorilor săi prin telefon.

„N-a fost deloc confortabil. Pe gazon mai țipi, te mai descarci, mai dai o indicație, mai scoți răutatea din tine. Voiam și eu să urlu (râde). În living nu prea ai putere, m-am manifestat destul de decent, n-am făcut zgomot să nu deranjez vecinii… Am experimentat și să fiu antrenor la televizor. La pauză am vorbit la telefon cu colaboratorii, am încercat să mai reglez ceva”, a declarat Leo Grozavu, conform

Cum a comentat Leo Grozavu forma prin care trece echipa sa înaintea partidei cu FCSB

De unde părea că nu o să aibă emoții la play-off, FC Botoșani este într-o situație extrem de delicată. Cu doar trei puncte adunate în ultimele șase partide, moldovenii riscă să iasă din zona primelor șase echipe la finalul etapei în curs.

Formația lui Leo Grozavu va întâlni campioana României, care este disperată să adune puncte în clasament. FCSB nu își mai permite pași greșiți în campionat, însă programul o avantajează, deoarece întâlnește în ultimele etape ale sezonului regulat foarte multe echipe cu care se află în luptă directă pentru play-off, precum FC Botoșani, Oțelul Galați, UTA și U Cluj.

„Nu putem să negăm evidențele și să spunem că nu traversăm o criză. Dar dacă ne uităm în clasament unde suntem acum și unde eram anul trecut, ne mai revenim puțin si zâmbim. Avem și probleme de efectiv, Ongenda a fost răcit și nu s-a antrenat, plus altele”, a mai spus antrenorul lui FC Botoșani.