Sport

Incredibil! Antrenorul din SuperLiga și-a condus echipa de pe canapea la ultimul meci: „Voiam să urlu, dar n-am vrut să deranjez vecinii!”

Suspendat din cauza cartonașelor galbene, antrenorul din SuperLiga nu s-a mai prezentat la stadion, așa că și-a condus echipa din propria sufragerie. Declarații savuroase făcute de tehnician
Ciprian Păvăleanu
04.02.2026 | 12:30
Incredibil Antrenorul din SuperLiga sia condus echipa de pe canapea la ultimul meci Voiam sa urlu dar nam vrut sa deranjez vecinii
ULTIMA ORĂ
Leo Grozavu a dat indicații în FC Botoșani - Oțelul Galați de pe canapeaua din sufragerie. Cum a trăit partida
ADVERTISEMENT

Leo Grozavu nu a putut să stea pe banca tehnică în ultimul meci al echipei sale, contra celor de la Oțelul Galați, din cauza cumulului de cartonașe galbene. Antrenorul moldovenilor nici nu s-a mai prezentat la stadion și a preferat să-și vadă echipa din fața televizorului.

Leo Grozavu a scos un punct cu Oțelul de pe canapea! Cum a trăit meciul echipei sale din fața televizorului

FC Botoșani este într-o scădere considerabilă de formă, mai ales din punct de vedere ofensiv. Odată cu remiza albă contra Oțelului Galați, formația condusă de Leo Grozavu a ajuns la a șase partide consecutive în SuperLiga României fără gol marcat, iar acest lucru este un semnal clar de alarmă.

ADVERTISEMENT

Deoarece a acumulat prea multe cartonașe galbene, Leo Grozavu nu a putut să fie alături de elevii săi pentru a le da indicații de pe margine. În loc să vină la stadion, el a preferat să-și urmărească echipa din fața televizorului, dând indicații colaboratorilor săi prin telefon.

„N-a fost deloc confortabil. Pe gazon mai țipi, te mai descarci, mai dai o indicație, mai scoți răutatea din tine. Voiam și eu să urlu (râde). În living nu prea ai putere, m-am manifestat destul de decent, n-am făcut zgomot să nu deranjez vecinii… Am experimentat și să fiu antrenor la televizor. La pauză am vorbit la telefon cu colaboratorii, am încercat să mai reglez ceva”, a declarat Leo Grozavu, conform ProSport.

ADVERTISEMENT
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Digi24.ro
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său

Cum a comentat Leo Grozavu forma prin care trece echipa sa înaintea partidei cu FCSB

De unde părea că nu o să aibă emoții la play-off, FC Botoșani este într-o situație extrem de delicată. Cu doar trei puncte adunate în ultimele șase partide, moldovenii riscă să iasă din zona primelor șase echipe la finalul etapei în curs.

ADVERTISEMENT
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina:...
Digisport.ro
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"

Formația lui Leo Grozavu va întâlni campioana României, care este disperată să adune puncte în clasament. FCSB nu își mai permite pași greșiți în campionat, însă programul o avantajează, deoarece întâlnește în ultimele etape ale sezonului regulat foarte multe echipe cu care se află în luptă directă pentru play-off, precum FC Botoșani, Oțelul Galați, UTA și U Cluj. Antrenorul botoșănenilor nu neagă forma mai puțin bună prin care echipa sa trece în prezent:

„Nu putem să negăm evidențele și să spunem că nu traversăm o criză. Dar dacă ne uităm în clasament unde suntem acum și unde eram anul trecut, ne mai revenim puțin si zâmbim. Avem și probleme de efectiv, Ongenda a fost răcit și nu s-a antrenat, plus altele”, a mai spus antrenorul lui FC Botoșani.

ADVERTISEMENT
El este jucătorul român care a renunțat la națională! Nici nu se gândește...
Fanatik
El este jucătorul român care a renunțat la națională! Nici nu se gândește la barajul cu Turcia: „S-au întâmplate multe”
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a...
Fanatik
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a scos 2,5 milioane de euro din buzunar. Exclusiv
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000...
Fanatik
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum, uluit de 'șpaga' găsită în ghiozdan după un meci internațional: 'Îl...
iamsport.ro
Radu Naum, uluit de 'șpaga' găsită în ghiozdan după un meci internațional: 'Îl lăsasem într-o cameră de unde să nu îl ia nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!