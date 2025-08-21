Incredibil! Antrenorul lui Hacken a spus cât ar fi trebuit să se termine meciul cu CFR Cluj, după ce a învins cu 7-2: „La analiză părea o echipă dificilă”

Jens Gustaffson și Hacken le-au dat lui Dan Petrescu și CFR Cluj o lecție de fotbal nordic pe sinteticul din Suedia. Scandinavii au câștigat cu 7-2,

Jens Gustaffson, uimit de felul în care a arătat CFR Cluj: „La analiză părea o echipă dificilă. Puteam să dăm 10 goluri”

CFR Cluj a pierdut controlul partidei din Suedia și s-a văzut condusă cu 4-0 încă din prima repriză. Dan Petrescu nu a reușit să redreseze „corabia”, iar ardelenii au mai primit trei goluri până la final, chiar dacă au și marcat de două ori.

La finalul celor 90 de minute, diferența de 5 goluri pare mult prea mare pentru o minune în „Gruia”, iar CFR Cluj, rămasă și fără antrenor, pare deja eliminată din competițiile europene. Antrenorul suedezilor, Jens Gustaffsson, a rămas surprins de felul în care a arătat defensiva clujenilor, deoarece el se aștepta la o echipă împotriva căreia este extrem de greu de înscris:

„Aceasta a fost o victorie importantă. Am arătat încă o dată că ne revenim după o mare dezamăgire (n.r. după înfrângerea cu Oster din campionat). Suntem eficienți și marcăm goluri la ocaziile noastre.

Cifrele pot arăta că am înfruntat o echipă slabă, dar nu a fost cazul. Cluj a fost amenințătoare tot timpul. Per total, meciul s-ar fi putut termina 10-4, ceea ce este puțin ciudat. Dar asta se întâmplă uneori. Suntem mândri de performanță și de rezultat. Când am analizat Clujul, era o echipă împotriva căreia părea dificil să-ți creezi ocazii de gol”, a spus Jens Gustafsson, citat de

Ce a spus Neluțu Varga despre demisia lui Dan Petrescu

Patronul clujenilor, Ioan Varga, nu a putut să vadă meciul live, așa că nu a vrut să ia decizii „la cald”. El a dorit să aștepte până mâine pentru a putea analiza jocul echipei sale înainte să „taie în carne vie”.

„Cel puțin, în ceasul al 12-lea, a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Neluțu Varga, printre multe altele, în exclusivitate pentru FANATIK.