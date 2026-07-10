Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului

Lionel Messi (39 de ani) și Argentina au viață grea la Campionatul Mondial din 2026. „Pumele” au ajuns în sferturi, dar primesc acuzații din toate direcțiile. Contestatarii campioanei en-titre susțin că FIFA i-a asigurat un traseu ușor către finală și că arbitrii iau decizii în favoarea lor. Cel mai recent exemplu, victoria din optimi, cu Egipt, scor 3-2.
În plin scandal de arbitraj la CM 2026, a ieșit la suprafață o decizie controversată care l-a avut în prim plan pe Lionel Messi într-un meci la prima reprezentativă a Argentinei. Fostul arbitru Carlos Chandia (61 de ani) a recunoscut că n-a vrut să-i acorde un cartonaș galben fotbalistului de la Inter Miami doar pentru a-i cere tricoul după partidă. Lionel Messi a jucat mingea cu mâna undeva la mijlocul terenului, iar Chandia ar fi trebuit să îl avertizeze pe superstarul argentinian. „Centralul” din Chile a recunoscut că nu i-a dat galben lui Messi pentru a vrut să îi ceară tricoul după meci.
Episodul datează din anul 2007, când Argentina înfrunta Mexic în semifinala Copa America. Atunci, „pumele” s-au impus la scor de neprezentare. Messi a fost unul dintre marcatori, alături de Heinze și Riquelme. Pe finalul jocului, Messi ar fi putut primi cartonaș galben și ar fi ratat finala Copa America. În ultimul act, Argentina a pierdut în fața rivalei Brazilia, scor 0-3.
„De nicăieri, Messi a atins mingea cu mâna la centrul terenului. Nu era vreo oportunitate de gol pentru Mexic. I-am spus ‘Trebuia să îți dau cartonaș galben, asta te va costa tricoul’, așa că nu i-am acordat cartonașul. Mai erau două minute de joc, scorul era 3-0. Dacă îi acordam cartonașul galben, asta l-ar fi costat șansa de a juca în finala Copa America”, a declarat Carlos Chandia, în 2024, pentru ESPN, citat de The Sun.
Un episod similar cu cel de la Copa America 2007 s-a întâmplat în 2022, în sferturile Campionatului Mondial. Atunci, Lionel Messi a fost iertat de Mateu Lahoz pentru un henț clar comis la mijlocul terenului în partida cu Olanda. Golgheterul all-time al Cupei Mondiale a fost iertat de o sancțiune chiar și la CM 2026. În primul meci din faza grupelor, cu Algeria, în care a reușit un hattrick, Messi ar fi meritat cartonaș roșu pentru că și-a călcat un adversar. „Mi-a dat tricoul la vestiare apoi. De fapt, a vrut să mi-l dea încă de când eram pe teren, dar i-am spus ‘Nu, nu, nu. Mi-l dai la vestiare’. Apoi a venit la cabine cu tricoul și mi l-a lăsat. Fiul meu încă îl are. Cred că pentru faptul că nu i-am dat cartonaș galben lui Messi, brazilienii au făcut puțină vâlvă și de aceea am ratat șansa de a arbitra finala Copa America”, a completat fostul arbitru.