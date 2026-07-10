Sport

Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului

Lionel Messi și Argentina sunt acuzați că sunt favorizați de FIFA și ajutați de arbitri la CM 2026. Un „central” a dat cărțile pe față și a recunoscut motivul pentru care n-a luat o decizie împotriva octuplului Balon de Aur
Cristian Măciucă
10.07.2026 | 23:00
Incredibil Arbitrul a recunoscut ca nu ia dat galben lui Lionel Messi in schimbul tricoului
SPECIAL FANATIK
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului FOTO: Fanatik
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Lionel Messi (39 de ani) și Argentina au viață grea la Campionatul Mondial din 2026. „Pumele” au ajuns în sferturi, dar primesc acuzații din toate direcțiile. Contestatarii campioanei en-titre susțin că FIFA i-a asigurat un traseu ușor către finală și că arbitrii iau decizii în favoarea lor. Cel mai recent exemplu, victoria din optimi, cu Egipt, scor 3-2.

Arbitrul care a recunoscut că nu i-a dat cartonaș galben lui Lionel Messi

În plin scandal de arbitraj la CM 2026, a ieșit la suprafață o decizie controversată care l-a avut în prim plan pe Lionel Messi într-un meci la prima reprezentativă a Argentinei. Fostul arbitru Carlos Chandia (61 de ani) a recunoscut că n-a vrut să-i acorde un cartonaș galben fotbalistului de la Inter Miami doar pentru a-i cere tricoul după partidă. Lionel Messi a jucat mingea cu mâna undeva la mijlocul terenului, iar Chandia ar fi trebuit să îl avertizeze pe superstarul argentinian. „Centralul” din Chile a recunoscut că nu i-a dat galben lui Messi pentru a vrut să îi ceară tricoul după meci.

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Episodul datează din anul 2007, când Argentina înfrunta Mexic în semifinala Copa America. Atunci, „pumele” s-au impus la scor de neprezentare. Messi a fost unul dintre marcatori, alături de Heinze și Riquelme. Pe finalul jocului, Messi ar fi putut primi cartonaș galben și ar fi ratat finala Copa America. În ultimul act, Argentina a pierdut în fața rivalei Brazilia, scor 0-3.

„De nicăieri, Messi a atins mingea cu mâna la centrul terenului. Nu era vreo oportunitate de gol pentru Mexic. I-am spus ‘Trebuia să îți dau cartonaș galben, asta te va costa tricoul’, așa că nu i-am acordat cartonașul. Mai erau două minute de joc, scorul era 3-0. Dacă îi acordam cartonașul galben, asta l-ar fi costat șansa de a juca în finala Copa America”, a declarat Carlos Chandia, în 2024, pentru ESPN, citat de The Sun.

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Lionel Messi, iertat de un galben și la CM 2022, cu Olanda

Un episod similar cu cel de la Copa America 2007 s-a întâmplat în 2022, în sferturile Campionatului Mondial. Atunci, Lionel Messi a fost iertat de Mateu Lahoz pentru un henț clar comis la mijlocul terenului în partida cu Olanda. Golgheterul all-time al Cupei Mondiale a fost iertat de o sancțiune chiar și la CM 2026. În primul meci din faza grupelor, cu Algeria, în care a reușit un hattrick, Messi ar fi meritat cartonaș roșu pentru că și-a călcat un adversar. „Mi-a dat tricoul la vestiare apoi. De fapt, a vrut să mi-l dea încă de când eram pe teren, dar i-am spus ‘Nu, nu, nu. Mi-l dai la vestiare’. Apoi a venit la cabine cu tricoul și mi l-a lăsat. Fiul meu încă îl are. Cred că pentru faptul că nu i-am dat cartonaș galben lui Messi, brazilienii au făcut puțină vâlvă și de aceea am ratat șansa de a arbitra finala Copa America”, a completat fostul arbitru.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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