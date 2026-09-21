Sport

Pițurcă îl distruge pe favoritul lui Gigi Becali: „Incredibil așa ceva!”. Ce spun cifrele din cariera lui

Victor Pițurcă a văzut cum se descurcă noul favorit al lui Gigi Becali la FCSB și a spus-o clar. Fostul selecționer al României l-a făcut praf.
Mihai Dragomir
21.09.2026 | 16:15
Piturca il distruge pe favoritul lui Gigi Becali Incredibil asa ceva Ce spun cifrele din cariera lui
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Victor Pițurcă, fără milă la adresa noului favorit al lui Gigi Becali la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Gigi Becali a dat 3 „bombe” pe final de mercato, aducându-i la FCSB pe Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar. Cel din urmă jucător a fost criticat de Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României nu a văzut niciodată ceva special la mijlocașul croat.

Victor Pițurcă a dat de pământ cu Karlo Muhar, favoritul lui Gigi Becali la FCSB

Cu un debut pentru FCSB în care a gafat, Karlo Muhar a fost „mort” în al doilea meci cu Universitatea Craiova, după cum declasare Gigi Becali în urma umilinței suferite de echipa sa. Prestațiile recente ale mijlocașului croat nu au fost tocmai cele cu care încântase în trecut la CFR Cluj, însă Victor Pițurcă a declarat că nici măcar atunci nu a fost impresionat de fotbalistul de 30 de ani. Fostul selecționer al României și-a spus părerea sinceră despre Karlo Muhar.

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„La cum s-a jucat, diferența de scor putea fi chiar și mai mare! La FCSB, sincer, n-am văzut nimic. Muhar? Incredibil așa ceva! Am spus-o de când a venit: Muhar nu e jucător de… Nu e un jucător care să mă impresioneze pe mine. E un jucător care nici la Cluj (n.r. – în perioada CFR) nu m-a dat peste cap“, a spus fostul selecționer al României pentru Sport.ro.

Cariera lui Karlo Muhar. Polonezii și bulgarii s-au bucurat că au scăpat de el

Înainte să vină la FCSB, club care a încercat să îl transfere și în vara anului 2025, Karlo Muhar a schimbat mai multe echipe. A crescut și a jucat în țara natală până în vara anului 2019, când prindea un transfer la polonezii de la Lech Poznan. La începutul anului 2021, el mergea împrumut în Turcia, la Kayserispor, după care revenea în vara aceluiași an la gruparea din Polonia.

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Bulgarii de la CSKA-Sofia au decis atunci să îl împrumute pentru un an, însă nu venirea sa i-a bucurat pe fani, ci plecarea. Mai mulți suporteri polonezi și bulgari au lăsat un val de comentarii ironice la adresa sa în momentul în care, în vara anului 2022, semna prima dată cu CFR Cluj. „Întregul oraș Poznan vă mulțumește pentru acest transfer”, ”Mulțumim, băieți! Un transfer fantastic”, ”Vă mulțumesc în numele suporterilor lui Lech Poznan, campioana Poloniei, pentru că l-ați luat pe acest nefericit de la noi”, „Ca fan CSKA vă spun: țineți-l departe de teren, e mai lent decât un melc”, au fost doar o parte din comentariile negative din acea perioadă.

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Însă în cei doi ani din primul mandat la CFR Cluj, Karlo Muhar a reușit să se facă remarcat și a fost apreciat de lumea fotbalului românesc pentru calitățile sale de la mijlocul terenului. În vara lui 2024, ardelenii încasau pe el 1,5 milioane de euro de la Al-Orobah. Însă la doar un an după, el revenea în Gruia, unde a strâns până astăzi cele mai multe meciuri din cariera sa pentru un club: 136 (22 de goluri și 12 pase decisive).

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Cifrele din cariera lui Karlo Muhar

Până acum, CFR Cluj pare că a fost apogeul carierei sale din punct de vedere al statisticilor. În Polonia, la Lech Poznan, el a reușit un singur gol și doar 3 pase decisive în 45 de apariții. La CSKA-Sofia, mijlocașul croat a reușit să marcheze doar 2 goluri în 36 de meciuri. În Turcia, când a fost antrenat prima dată de Dan Petrescu la Kayserispor, Muhar a înscris și a pasat decisiv câte o singură dată.

Câți bani încasează Karlo Muhar de la Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că Muhar a renunţat la 700.000 de euro pe care îi mai avea de primit de la CFR Cluj pentru a putea semna cu FCSB. Latifundiarul din Pipera îl remunerează pe croat cu 20.000 de euro pe lună. El va câștiga 240.000 de euro pe an, după ce la semnătură a primit 250.000 de euro.

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  • 1,2 milioane de euro este cota actuală de piață a lui Karlo Muhar
  • 3 este numărul meciurilor pe care apucase să le joace în actualul sezon la CFR Cluj, înaintea rezilierii contractului
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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