Incredibil! Atacantul de 150 de milioane de euro s-a accidentat în timp ce marca un gol și a părăsit terenul în lacrimi

Un star din Premier League a suferit o accidentare la câteva secunde după ce a înscris un gol important. Fotbalistul a părăsit terenul în lacrimi și ar putea lipsi timp de mai multe luni.
Bogdan Mariș
21.12.2025 | 06:00
Alexander Isak s-a accidentat în partida Tottenham - Liverpool 1-2. FOTO: Hepta
Introdus la pauză în disputa dintre Tottenham și Liverpool, Alexander Isak a reușit să deschidă scorul în minutul 56, dar a fost nevoit să părăsească terenul la scurt timp după golul marcat. Suedezul s-a accidentat după o intrare a lui Micky van de Ven, care încerca să blocheze șutul.

Dramă pentru Alexander Isak! A părăsit terenul în lacrimi la doar câteva secunde după ce a înscris

Liverpool era în superioritate numerică la pauza partidei cu Tottenham, însă scorul de pe tabelă era în continuare 0-0, așadar Arne Slot a efectuat o schimbare ofensivă, Alexander Isak fiind introdus în locul lui Conor Bradley. Modificarea a dat roade în minutul 56, când suedezul a reușit să puncteze din careu după o pasă oferită de Florian Wirtz.

Din nefericire pentru Isak, acesta nu a putut nici măcar să sărbătorească reușita, deoarece s-a accidentat după o intrare a lui Micky van de Ven. Olandezul a încercat să blocheze șutul, însă l-a lovit pe Isak, care a părăsit terenul în lacrimi. Atacantul a ieșit de pe gazon pe picioarele sale, însă șchiopăta destul de tare, iar, din câte se pare, ar fi vorba despre o problemă la genunchi. În funcție de gravitatea accidentării, Isak ar putea lipsi timp de mai multe luni.

Cum a reacționat Arne Slot după accidentarea lui Isak

Liverpool avea să se impună cu 2-1 contra lui Tottenham, însă Arne Slot a fost întrebat la finalul meciului și despre problemele medicale ale echipei. „Va trebui să așteptăm și să vedem. E prea devreme după meci să vorbim despre aceste accidentări, dar nu este niciodată un lucru pozitiv când un jucător e nevoit să părăsească terenul.

L-am schimbat pe Frimpong pentru că nu aș fi vrut să rămânem în zece oameni, așadar el este în regulă. Cât despre ceilalți doi (n.r. Isak și Bradley), vom vedea. Un lucru bun e că vom juca următorul meci peste o săptămână, așadar sperăm că vom avea destui jucători disponibili”, a afirmat tehnicianul olandez pentru BBC.

Alexander Isak, cifre dezamăgioare la Liverpool

Transferat în vară de la Newcastle United în schimbul sumei de 150 de milioane de euro, Alexander Isak nu a confirmat până în acest moment la Liverpool. Suedezul a reușit să marcheze doar 3 goluri în cele 15 partide disputate pentru „cormorani” în toate competițiile. În urmă cu aproximativ două luni, atacantul a ratat 4 partide din cauza unor probleme musculare.

