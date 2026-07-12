Biletul zilei

Incredibil! Cât a ajuns să coste un bilet la finala Campionatului Mondial

Un bilet la finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a ajuns să coste o sumă absolut exorbitantă! Cum este posibil
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.07.2026 | 06:30
Incredibil Cat a ajuns sa coste un bilet la finala Campionatului Mondial
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MetLife Stadium, pe care se va juca finala Campionatului Mondial. Foto: Hepta
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Un bilet la finala Campionatului Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a ajuns să coste în prezent până la chiar 49.000 de euro. Este vorba bineînțeles despre cel mai scump ticket existent în acest moment, și nu pe platforma oficială a celor de la FIFA, ci pe un site de revânzări din Franța.

Cât a ajuns să coste un bilet la finala Campionatului Mondial

Chiar și în aceste condiții însă, tot este evident că este vorba despre sume mai mult decât semnificative, care pornesc în momentul de față pe platforma respectivă de la aproximativ 8.000 de euro, mai ales în condițiile în care naționala Franței are șanse destul de mari să ajungă în ultimul act.

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Prețuri bilete finala Campionatului Mondial
Cât costă în prezent biletele pentru finala Campionatului Mondial pe un site din Franța. Foto: captură hellotickets.fr

 

Franța – Spania este prima semifinală

Marea finală se va juca pe data de 19 iulie pe „MetLife Stadium” din New Jersey, New York. Prima semifinală este între Franța și Spania, iar a doua se va disputa între Anglia și învingătoarea dintre Argentina și Elveția. Lamine Yamal, starul „Furiei Roja”, este convins că echipa sa are puterea necesară pentru a ajunge în finală și chiar pentru a o câștiga:

„Cred că dacă Franța trebuie să se teamă de cineva, aceia suntem noi. Pentru că noi suntem cei care i-am eliminat în trecut. I-am învins de două ori. Sincer, cred că suntem cele mai bune două echipe de la Cupa Mondială, așa că vom vedea ce se întâmplă, dar nu avem nicio teamă.

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Goluri? Dacă vom câștiga Cupa Mondială, vom fi toți foarte fericiți! Asta îmi doresc. Am câștigat EURO și am marcat un gol. Dacă vom câștiga Cupa Mondială, nimeni nu-și va mai aminti de golurile mele. Vrem să câștigăm trofeul, asta e misiunea noastră. Azi sunt fericit. Performanțele mele? Eu văd că joc din ce în ce mai bine”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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