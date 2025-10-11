Sport

Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”

Dumitru Dragomir a dezvăluit că Dan Șucu, patronul Rapidului, are 100 de apartamente într-un bloc aflat în vecinătatea celui mai important parc din București, iar valoarea acestora ar fi una colosală.
Rapid o duce foarte bine în SuperLiga și este pe primul loc după 12 runde, cu 25 de puncte, asta după ce a trecut peste Universitatea Craiova.

Pentru Dan Șucu toate par să meargă bine, iar omul de afaceri ar avea și un alt motiv pentru care să fie bucuros. Conform lui Dumitru Dragomir, șeful de la Rapid are 100 de apartamente, poziționate într-o zonă exclusivistă a Bucureștiului, care ar valora 100 de milioane de euro.

„M-am întâlnit cu Șucu, era prin parc, cu soția, se plimba. Era la un bloc, acolo, care e al lui, în fața parcului Herăstrău. Poziție demențială. Are 100 de apartamente acolo. Dacă sunt 10.000 de m2, iar prețul pe metru pătrat este de 10.000 de euro, atunci să faci o socoteală. Te îndoiai că nu are bani Șucu? Știi cât e metrul de teren acolo? 7000 de euro. Erau în fața blocului, iar eu veneam după 7000 de pași și mă căram către casă, să fac 8000 de pași.

Ei erau mai tinerei, așa, eu mai bătrânește. I-am spus că îl felicit că e pe primul loc, că nu are echipa cea mai bună. Are o structură organizatorică foarte bună, dar jucători, nu, nu de primul loc. Mi-a zis că seriozitatea, că noul director sportiv. Păi nu sunt 3-4 directori sportivi în țara asta, cine ar suporta să fie criticat de patron. Mi-a zis că de când l-a adus pe italian s-au așezat lucrurile”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

Dan Șucu, românul patron la Genoa, în Serie A. Ce avere ar avea

Dan Șucu, antreprenor român de succes, cunoscut pentru imperiul său în industria de mobilier, în special prin brandul Mobexpert. Averea sa este estimată la aproximativ 300–400 de milioane de euro, conform unor surse. Această sumă provine dintr-o combinație de active imobiliare, afaceri în retail și investiții strategice. De exemplu, terenurile deținute de Șucu sunt evaluate la peste 400 de milioane de euro.

În decembrie 2024, a devenit acționar majoritar al clubului italian Genoa, achiziționând 77% din acțiuni pentru 40 de milioane de euro, ceea ce subliniază capacitatea sa financiară și influența în afaceri internaționale. De altfel, brandul său, Mobexpert, ar urma să fie activ și pe piața internațională

