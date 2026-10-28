Sport

Incredibil cât de mult poate să semene Ana Bogdan cu sora sa! Poză virală pe rețelele de socializare

Catalin Oprea
28.10.2026 | 06:30
Incredibil cat de mult poate sa semene Ana Bogdan cu sora sa Poza virala pe retelele de socializare
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Incredibil cât de mult poate să semene Ana Bogdan cu sora sa. Foto: Facebook
Ana Bogdan și sora sa, Ioana, seamănă „ca două picături de apă”. Poza care a făcut furori pe rețelele de socializare: „Super-frumoase amândouă”
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Ana Bogdan (33 de ani) este bineînțeles cunoscută în spațiul public în primul rând pentru cariera sa din tenisul de performanță. Puțini oameni știu însă foarte multe detalii referitoare la viața sa privată, cu excepția relației pe care ea a avut-o în urmă cu ceva timp cu pilotul de raliu Simone Tempestini.

Cât de mult seamănă Ana Bogdan cu sora sa, Ioana

În acest context, este de semnalat faptul că fosta jucătoare de tenis are o soră, Ioana, iar cele două seamănă „teribil” de mult. În acest sens extrem de relevantă o fotografie cu ele apărută în cursul zilei de marți pe rețelele de socializare, mai exact pe pagina de Facebook a celor de la Romaniatenis.ro.

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Urmăritorii paginii respective au remarcat asemănarea dintre cele două surori și în consecință chiar au simțit nevoia să reacționeze în secțiunea de comentarii prin reacții de genul: „Sunteți super-frumoase amândouă”, „Beautiful dolls (păpuși frumoase)”, „Bravo, felicitări, foarte frumoase” sau „Superbe și frumoase”. 

Ce urmează pentru Ana Bogdan după retragerea din tenis

Despre Ana Bogdan se poate spune deja că s-a retras din cariera de jucătoare profesionistă de tenis. Asta pentru că ea nu a mai participat la niciun turneu din luna februarie, atunci când a fost eliminată încă din primul tur la Transylvania Open de la Cluj Napoca, iar la scurt timp a ajuns în spital din cauza unor probleme medicale. 

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La acel moment, ea abia ce revenise în circuitul WTA după o accidentare destul de gravă, care a ținut-o departe de teren pentru o perioadă lungă. Așadar, după despărțirea de sportul de înalt nivel, Ana Bogdan s-a reorientat într-un timp scurt către un alt domeniu de activitate. Mai exact, de ceva timp ea a decis să încerce să își deschidă propria afacere. 

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