Incredibil cât putea să câștige Andreea Marin în urmă cu 20 de ani. Dezvăluirea momentului

Andreea Marin a devenit cunoscută datorită emisiunii „Surprize, surprize” difuzată la începutul anilor 2000 la TVR. „Zâna Surprizelor” a dezvăluit recent ce salariu încasa pe vremea când făcea primii pași în televiziune, însă nimeni nu s-ar fi așteptat la asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emisiunea avea audiențe colosale, dar cu toate acestea vedeta nu încasa un venit prea mare. Frumoasa prezentatoare a povestit că aparițiile de pe micul ecran erau spectaculoase, dar în viața reală nu purta haine de firmă și abia avea bani să trăiască.

Vedeta a fost prezentă la cârma „Surprize, surprize” ani la rând, dar cu toate acestea nu era plătită regește. Bruneta a mărturisit că nu avea nimic scump în garderobă pentru că nu-și permitea. Andreea Marin a început să fie plătită mai bine abia după ce a fost numită directorul emisiunii de la TVR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce salariu încasa Andreea Marin în urmă cu 20 de ani

„Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget (…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori.

Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”, a declarat Andreea Marin pentru viva.ro.

ADVERTISEMENT

După încheierea emisiunii de la TVR, vedeta nu s-a sfiit să o ia de la zero și a început să facă interviuri pe stradă. „Zâna Surprizelor” își amintește că erau perioade în care avea bani doar să-și cumpere un suc sau să achite taxiul de la cămin până la serviciu.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc acidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a mai povestit bruneta.

Andreea Marin nu s-a lăsat învinsă de greutăți și a luptat din răsputeri pentru visul ei. În prezent, se bucură de aprecierea oamenilor fiind una dintre cele mai bune vedete de televiziune chiar dacă în ultima perioadă nu a mai avut proiecte pe micile ecrane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fost jurat al emisiunii „Uite cine dansează” de la Pro TV, Andreea Marin se implică trup și suflet în ajutorarea persoanelor vulnerabile în fața noului tip de coronavirus. De la izbucnirea pandemiei și până în prezent a reușit să organizeze șase convoaie umanitare pornind de la zero.