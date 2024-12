Incredibil! Câte trofee individuale a câștigat Adrian Mutu de-a lungul carierei. Reacția soției ”Briliantului”: ”Doar atâtea?”

Adrian Mutu a dezvăluit, la , cum a reacționat soția sa, Sandra, când a venit cu două trofee acasă, cu două zile în urmă, marți, pe 10 decembrie.

Adrian Mutu, dezvăluire fabuloasă la DON MUTU despre reacția soției sale

Sandra Mutu a avut o replică amuzantă cu privire la succesul soțului ei. Horia Ivanovici, directorul FANATIK, l-a întrebat pe ”Briliant” ce i-a zis soția când l-a văzut venind cu două trofee acasă. Sandra a glumit în momentul respectiv. ’Doar atâtea?’ a fost întrebarea ei.

Ulterior, Ivanovici a explicat că Adrian Mutu a primit premiul destinat legendei la , iar după aceea, în aceeași zi, i s-a oferit distincția de excelență pentru întreaga activitate de fotbalist la Gala Fotbalului Românesc.

Adrian Mutu a ajuns astfel de 84 de trofee personale. ”Briliantul” a povestit că cel mai mult pentru trofeele sale se bucură Tiago, fiul său cel mic în vârstă de șapte ani.

Mutu: ”Am ajuns la 84 de trofee personale. Nu mai am unde să le pun”

”Am ajuns la 84 de trofee personale. Nu mai am unde să le pun. Plus că a fost așa o perioadă plină de premii pe care le-am primit și de la gala de la Florența. Cel mai mult se bucură Tiago. Le ia, le pune, se uită la ele.

(Horia Ivanovici: Puteai să îl iei și pe Tiago, cred că i-ar fi plăcut printre atâția fotbaliști). Vrei să îți spun ceva? La gala ta e greu să iei copii. O gală durează normal două ore. A ta a durat patru.

(Horia Ivanovici: O fac mai mică data viitoare, de două ore. V-am păcălit de data asta. Știi cum a fost? N-am mai făcut-o de 11 ani și mi-a fost și mie dor de voi). Eu nu am știut desfășurătorul.

Avându-l pe Robert Niță pe lângă mine l-am întrebat cam când ar fi trebuit să iau și eu premiul. Când mă uit eram printre ultimii de pe listă. După aceea știam că mai am o gală.

Am zis că poate am timp să mai merg pe acasă. Când am văzut unde sunt pe listă (n.r.- și-a dat seama că nu mai poate ajunge acasă)”, a transmis Adrian Mutu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ediția DON MUTU de joi, 12 decembrie