Uluitor! Câți bani a plătit Edin Dzeko pentru biletul de avion către Bosnia, înainte de meciul decisiv cu România

Naționala Bosniei ocupă în acest moment locul 2 în grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, iar sâmbătă, de la ora 21:45, va întâlni reprezentativa României într-un duel extrem de important. Căpitanul Edin Dzeko, care evoluează în Italia, pentru Fiorentina, a sosit luni în țara natală, iar conaționalii săi au fost suprinși de suma pe care acesta ar fi plătit-o pentru biletul de avion.

Ce sumă a plătit Edin Dzeko pentru a zbura către Bosnia înainte de meciul cu România

Duminică, Edin Dzeko a intrat pe teren în minutul 75 al partidei pe care Fiorentina a disputat-o pe terenul formației patronate de Dan Șucu, Genoa, în etapa a 11-a din Serie A. Introdus pe gazon la scorul de 2-2, „veteranul” bosniac nu a mai reușit să modifice tabela, iar echipa sa a rămas pe ultimul loc al campionatului.

Atenția lui Edin Dzeko se îndreaptă însă spre , la Zenica. Luni, atacantul de 39 de ani a sosit pe aeroportul din Sarajevo, iar presa din țara natală a descoperit că acesta a ales o variantă low-cost pentru a călători către Bosnia.

„Multe persoane din țara noastră au fost impresionate de modestia căpitanului nostru. Mai exact, acesta a sosit la Sarajevo cu un zbor low-cost de la Bergamo, prețul biletului fiind de doar aproximativ 30 de euro”, au notat cei de la .

Ce realizări a avut Edin Dzeko împotriva României

Lider all-time atât la capitolul selecții (144), cât și la goluri (71) pentru naționala Bosniei, Edin Dzeko se numără în continuare printre cei mai importanți jucători ai echipei. , l-a folosit pe atacant în 5 dintre cele 6 meciuri disputate în preliminariile mondialului din 2026, iar acesta i-a răsplătit încrederea, cu 4 reușite.

De-a lungul timpului, Dzeko a evoluat în cinci partide contra , având un bilanț de trei victorii și două înfrângeri. Acesta a reușit să marcheze de două ori contra „tricolorilor”, în succesul cu 2-1 obținut la Zenica în preliminariile EURO 2012 și într-un eșec cu 1-4 suferit în Giulești, în ediția 2022-2023 a Ligii Națiunilor.

Lotul Bosniei pentru „dubla” cu România și Austria