Uluitor! Câți bani a plătit Edin Dzeko pentru biletul de avion către Bosnia, înainte de meciul decisiv cu România

Căpitanul naționalei Bosniei, Edin Dzeko, a sosit în țara natală înainte de partida decisivă contra României, iar conaționalii săi au fost surprinși de suma pe care acesta a plătit-o pentru biletul de avion.
Bogdan Mariș
11.11.2025 | 08:00
Uluitor Cati bani a platit Edin Dzeko pentru biletul de avion catre Bosnia inainte de meciul decisiv cu Romania
Ce sumă a plătit Edin Dzeko pentru biletul de avion către Bosnia înainte de meciul cu România. FOTO: Sport Pictures
Naționala Bosniei ocupă în acest moment locul 2 în grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, iar sâmbătă, de la ora 21:45, va întâlni reprezentativa României într-un duel extrem de important. Căpitanul Edin Dzeko, care evoluează în Italia, pentru Fiorentina, a sosit luni în țara natală, iar conaționalii săi au fost suprinși de suma pe care acesta ar fi plătit-o pentru biletul de avion.

Ce sumă a plătit Edin Dzeko pentru a zbura către Bosnia înainte de meciul cu România

Duminică, Edin Dzeko a intrat pe teren în minutul 75 al partidei pe care Fiorentina a disputat-o pe terenul formației patronate de Dan Șucu, Genoa, în etapa a 11-a din Serie A. Introdus pe gazon la scorul de 2-2, „veteranul” bosniac nu a mai reușit să modifice tabela, iar echipa sa a rămas pe ultimul loc al campionatului.

Atenția lui Edin Dzeko se îndreaptă însă spre meciul extrem de important pe care naționala Bosniei îl va disputa sâmbătă contra României, la Zenica. Luni, atacantul de 39 de ani a sosit pe aeroportul din Sarajevo, iar presa din țara natală a descoperit că acesta a ales o variantă low-cost pentru a călători către Bosnia.

„Multe persoane din țara noastră au fost impresionate de modestia căpitanului nostru. Mai exact, acesta a sosit la Sarajevo cu un zbor low-cost de la Bergamo, prețul biletului fiind de doar aproximativ 30 de euro”, au notat cei de la N1.

Ce realizări a avut Edin Dzeko împotriva României

Lider all-time atât la capitolul selecții (144), cât și la goluri (71) pentru naționala Bosniei, Edin Dzeko se numără în continuare printre cei mai importanți jucători ai echipei. Selecționerul Sergej Barbarez, care a dezvăluit recent că echipa sa va avea mai multe absențe pentru meciul cu România, l-a folosit pe atacant în 5 dintre cele 6 meciuri disputate în preliminariile mondialului din 2026, iar acesta i-a răsplătit încrederea, cu 4 reușite.

De-a lungul timpului, Dzeko a evoluat în cinci partide contra naționalei României, având un bilanț de trei victorii și două înfrângeri. Acesta a reușit să marcheze de două ori contra „tricolorilor”, în succesul cu 2-1 obținut la Zenica în preliminariile EURO 2012 și într-un eșec cu 1-4 suferit în Giulești, în ediția 2022-2023 a Ligii Națiunilor.

Lotul Bosniei pentru „dubla” cu România și Austria

  • Portari: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (NK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
  • Fundași: Sead Kolasinac (Atalanta), Emir Karic (Sturm Graz), Amar Dedic (Benfica), Arjan Malic (Sturm Graz), Nihad Mujakic (Eyupspor), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Nikola Katic (Schalke 04), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria)
  • Mijlocași: Benjamin Tahirovic (Brondby IF), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Berna), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos)
  • Atacanți: Samed Bazdar (Real Zaragoza), Edin Dzeko (Fiorentina), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach)
