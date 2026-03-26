Incredibil! Ce a apărut pe banner-ul afișat în spatele porții lui Ionuț Radu chiar înainte ca Turcia să deschidă scorul în meciul cu România

Fanii turci au afișat un banner în startul reprizei secunde a meciului cu România, iar gazdele au reușit să deschidă scorul după scurt timp. Ce mesaj au transmis suporterii gazdelor.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 20:38
Incredibil Ce a aparut pe bannerul afisat in spatele portii lui Ionut Radu chiar inainte ca Turcia sa deschida scorul in meciul cu Romania
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Banner-ul afișat de fanii turci în timpul barajului cu România. FOTO: Fanatik
După o primă repriză în care Turcia nu a pus mari probleme la poarta României, echipa lui Vincenzo Montella a reușit să deschidă scorul în minutul 53 al întâlnirii. Cu doar câteva minute înainte de reușita lui Ferdi Kadioglu, fanii gazdelor au afișat un banner în spatele porții apărate de Ionuț Radu. Ce mesaj au transmis aceștia.

Ce a apărut pe banner-ul afișat în spatele porții lui Ionuț Radu chiar înainte ca Turcia să deschidă scorul în meciul cu România

Turcia a reușit să marcheze primul gol din semifinala barajului contra României în minutul 53 al partidei de la Istanbul. Lansat cu o pasă excelentă de Arda Guler, Ferdi Kadioglu a scăpat singur cu Ionuț Radu și l-a învins pe portarul celor de la Celta Vigo. Cu doar câteva minute înainte de golul fotbalistului de la Brighton, un grup de fani turci a afișat un banner cu un mesaj ferm pentru echipa națională.

„Cine îl iubește pe Allah (Dumnezeu), să ne ducă la Cupa Mondială!”, au transmis suporterii în timpul meciului de baraj disputat la Istanbul, mesaj care în limba română ar putea fi reinterpretat drept „Pentru numele lui Dumnezeu, duceți-ne la Cupa Mondială!”. Banner-ul a aparținut unor fani din Sakarya, provincie aflată la aproximativ 150 de kilometri de Istanbul.

De când nu a mai jucat Turcia la Cupa Mondială

Dacă România nu a mai jucat la o Cupă Mondială din 1998, când „Generația de Aur” ceda în optimi contra Croației, absența Turciei de la turneul organizat de FIFA este aproape la fel de lungă. Ultima ediție la care a fost prezentă reprezentativa din „Țara Semilunii” a fost cea din 2002, găzduită de Coreea de Sud și Japonia. A fost doar a doua prezență a Turciei la un turneu final mondial, după cea din 1954.

În 2002, echipa antrenată de Șenol Guneș a avut o evoluție fabuloasă, ocupând locul 3. După ce a terminat pe poziția secundă într-o grupă cu Brazilia, Costa Rica și China, Turcia a trecut de Japonia în optimi (1-0) și de Senegal în sferturi (1-0), fiind învinsă cu 1-0 în semifinale de Brazilia, echipa care avea să cucerească trofeul. În finala mică, Turcia și-a asigurat „bronzul” după un succes cu 3-2 contra Coreei de Sud. În această partidă, Hakan Șukur a marcat cel mai rapid gol din istoria Cupei Mondiale, după doar 10.8 secunde.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
