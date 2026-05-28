Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a pus să jure pe Biblie!”

Derby-urile dintre Dinamo și Steaua au avut perioada de glorie în vremea în care Cristi Borcea era patronul „câinilor roșii”. Partida dintre cele două rivale era mult mai așteptată, iar spectacolul era garantat atât în teren, cât și în afara lui. Tică Dănilescu, fostul conducător de la Dinamo, a povestit un episod uluitor cu Cristi Borcea dinaintea unui meci dintre cele două echipe bucureștene.

Episod fascinant! Cristi Borcea și-a pus jucătorii să jure pe Biblie înainte de un Dinamo – Steaua

Înainte de un derby dintre Dinamo și Steaua, Cristi Borcea presimțea că ceva nu este bine în club. Plin de suspiciuni, patronul „câinilor” a decis să cheme un preot în vestiar și să-i pună pe toți jucătorii să jure cu mâna pe Biblie că vor da totul pentru Dinamo.

Tică Dănilescu i-a povestit acest episod, cu lux de amănunte, lui Cristi Coste, realizatorul emisiunii „FANATIK Dinamo”. Totodată, el a dezvăluit că nu a stat pe bancă într-un derby cu Steaua din cauza trecutului său la clubul „roș-albastru”: „El avea niște suspiciuni (n.r. – Cristi Borcea)… Eu i-am povestit că nu se pune problema… erau Petre, Kiriță… câini, câini. Băi, Cristi, ăștia mușcă din Steaua. Era Andone antrenor. Eu am avut o chestie, când era Andone… i-a zis lui Cristi: Băi, nea Tică să nu stea pe bancă pentru că e stelist. N-am stat pe bancă la meciul ăla. După i-a zis Cristi lui Andone să termine cu astea.

Ca să elimine orice suspiciune că cineva ar putea să trântească meciul, a adus preotul, a făcut o slujbă în cabină, a dat cu mir peste tot. Fiecare a jurat pe Biblie că-i va fi fidel lui Dinamo. Jucătorii au rămas puțini uimiți, dar au jurat ca să fie liniște. Cristi Borcea nu era bun numai când dădea banii. Când promitea prima de 5.000, atât era. Cuvântul era cuvânt. Tot ce a promis, a fost achitat. După ce a plecat Cristi, nu mai era suflul ăla al omului tânăr, potent. Eu, Badea și Dinu suntem născuți în 1948, odată cu Dinamo. Eram oameni de aceeași vârstă. Echipa nu rămânea descoperită niciodată. Nu a fost problema banilor, turneelor… au fost condiții de top”, a spus Tică Dănilescu la „FANATIK Dinamo”

În ciuda trecutului stelist, Tică Danilescu s-a bucurat la maximum pentru orice performanță cu Dinamo

Deși rivala de moarte a „câinilor”,

„Mereu a fost o bucurie când am câștigat cupe și campionate la Dinamo. Din 2007, bate vântul. De atunci, nu s-a mai câștigat nimic la Dinamo, niciun titlu. Atunci am zis și eu că trebuie să plec. Când vezi că oamenii sunt suspicioși cu tine, nu mai poți să stai.

Mă uit la băieții ăștia doi, la Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase. Să știi că amândoi își fac datoria foarte bine. Sunt în comitetul executiv amândoi. Am ajuns la o nebunie, când mă înjurau amândoi… sâmbătă seara, duminică îi sunam și îi întrebam de regulament. Le dădeam câte o temă de-asta de om nebun. Îmi povesteau acum că mă înjurau. Acum mă sună, vorbesc mereu cu ei. Mă bucur pentru ei, mă bucur că am făcut ceva ce a rămas în urmă”, a mai spus Tică Dănilescu în discuția cu Cristi Coste.