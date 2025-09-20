Incredibil! Ce a reușit Liverpool la meciul cu Everton. E doar pentru a 5-a oară în istorie când se întâmplă asta

După ce a reușit să câștige titlul în sezonul precedent, Liverpool nu „slăbește deloc turația” și câștigă meci după meci în Premier League. Ultima „victimă” a cormoranilor a fost Everton, în etapa a 5-a din campionatul englez.

Bornă impresionantă atinsă de Liverpool după victoria cu Everton

Liverpool s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Everton, în etapa a 5-a din Premier League. Reușitele lui Ryan Gravenberch și Hugo Ekitike au fost suficiente ca cele trei puncte să rămână pe Anfield după duelul împotriva formației la care evoluează Jack Grealish.

În urma acestui triumf, . Ei bine, acest succes are și o altă însemnătate, elevii pregătiți de Arne Slot atingând o bornă impresionantă.

Concret, este doar pentru a 5-a oară în istoria cormoranilor când reușesc să obțină 5 victorii consecutive în debutul campionatului. Precedentele patru ocazii se întâmplau în stagiunile 1978-79, 1990-91, 2018-19, și 2019-2020. Liverpool are deja un avans de minim trei puncte față de urmăritoare, succesul în fața lui Arsenal asigurând cele trei lungimi față de celelalte pretendente la titlu.

5 – Liverpool have won each of their opening five matches of a top-flight season for only the fifth time, after 1978-79, 1990-91, 2018-19, and 2019-20. Famous. — OptaJoe (@OptaJoe)

Liverpool, de neoprit și în UEFA Champions League

Forma bună arătată de elevii lui Arne Slot se reflectă și în celelalte competiții în care activează. În prima etapă din „Faza Ligii” UEFA Champions League, .

Pentru formația de pe Anfield urmează duelul cu Southampton din Cupa Ligii, ca mai apoi să dea de Crystal Palace în Premier League. Ulterior, Liverpool se va deplasa la Istanbul, pentru meciul cu Galatasaray din runda a 2-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League.