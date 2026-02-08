Sport

Incredibil! Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului după derby-ul tensionat contra rivalei. Foto

Universitatea Cluj a plecat învinsă din Gruia, însă fanii „șepcilor roșii” au lăsat ceva memorabil în urmă pe stadionul marii rivale CFR.
Bogdan Mariș
08.02.2026 | 17:30
Incredibil Ce au lasat in urma fanii Universitatii Cluj pe stadionul CFRului dupa derbyul tensionat contra rivalei Foto
ULTIMA ORĂ
Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost unul extrem de tensionat, atât pe gazon, cât și în tribune, însă fanii „șepcilor roșii” au făcut un gest memorabil, care a fost descoperit doar după finalul meciului.

Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului

Fanii „șepcilor roșii” au aplicat stickere albe pe scaunele de pe stadionul CFR-ului, iar prin intermediul acestora au scris 1919, anul în care s-a înființat clubul Universitatea Cluj. Suporterii lui „U” au ieșit în evidență și în alte moduri la derby-ul disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

ADVERTISEMENT
Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului
Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului. FOTO: Șepcile roșii (Facebook)

Aceștia au aprins zeci de torțe în startul jocului pentru a-și susține favoriții, dar la final au forțat gardurile de protecție și au încercat să intre pe gazon. A doua zi, autoritățile au comunicat amenzile primite de clubul gazdă, dar și de către compania de pază și protecție.

Conflict uluitor la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2

Din nefericire, evenimentele din tribune au căzut în plan secund, deoarece la finalul partidei a existat un conflict incredibil pe gazon între reprezentanții celor două formații. Totul ar fi pornit de la cuvintele pe care Andrei Cordea le-ar fi adresat lui Cristiano Bergodi, ambii fiind eliminați de către arbitrul Rareș Vidican.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Antrenorul Universității Cluj ar putea primi o suspendare imensă după cele întâmplate, aspect care va afecta cu siguranță lupta pentru play-off. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce le-a spus antrenorul elevilor săi la ședința de pregătire de duminică.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se...
Digisport.ro
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”
SuperLiga, live blog etapa 26. FC Botoșani – Metaloglobus 1-0. Un autogol deblochează...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 26. FC Botoșani – Metaloglobus 1-0. Un autogol deblochează tabela în Moldova
Live video Sassuolo – Inter, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui...
Fanatik
Live video Sassuolo – Inter, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu, interesată de un jucător al adversarei! Update
Cele mai mari piedici în construirea stadionului Dinamo: “Eram îngrijorat de aceste blocaje!”
Fanatik
Cele mai mari piedici în construirea stadionului Dinamo: “Eram îngrijorat de aceste blocaje!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul...
iamsport.ro
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul a explodat când l-a auzit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!