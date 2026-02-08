Incredibil! Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului după derby-ul tensionat contra rivalei. Foto

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost unul extrem de tensionat, atât pe gazon, cât și în tribune, însă fanii „șepcilor roșii” au făcut un gest memorabil, care a fost descoperit doar după finalul meciului.
Fanii „șepcilor roșii” au aplicat stickere albe pe scaunele de pe stadionul CFR-ului, iar prin intermediul acestora au scris 1919, anul în care s-a înființat clubul Universitatea Cluj. Suporterii lui „U” au ieșit în evidență și în alte moduri la derby-ul disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
Aceștia au aprins zeci de torțe în startul jocului pentru a-și susține favoriții, dar la final au forțat gardurile de protecție și au încercat să intre pe gazon. A doua zi, autoritățile au comunicat amenzile primite de clubul gazdă, dar și de către compania de pază și protecție.
Din nefericire, evenimentele din tribune au căzut în plan secund, deoarece la finalul partidei a existat un conflict incredibil pe gazon între reprezentanții celor două formații. Totul ar fi pornit de la cuvintele pe care Andrei Cordea le-ar fi adresat lui Cristiano Bergodi, ambii fiind eliminați de către arbitrul Rareș Vidican.
Antrenorul Universității Cluj ar putea primi o suspendare imensă după cele întâmplate, aspect care va afecta cu siguranță lupta pentru play-off. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce le-a spus antrenorul elevilor săi la ședința de pregătire de duminică.