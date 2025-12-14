Incredibil! Ce au scandat fanii Barcelonei în timpul meciului cu Osasuna: ironia supremă la adresa rivalilor de la Real Madrid!

ADVERTISEMENT

Barcelona nu a avut o misiune ușoară în partida cu Osasuna. Catalanii au dominat clar posesia și au avut mai multe ocazii, însă au reușit să deschidă scorul doar în minutul 70, când Raphinha a finalizat un contraatac. Brazilianul a realizat „dubla” spre final, iar catalanii au obținut un nou succes, 2-0. Fanii de pe Camp Nou au profitat de acest lucru pentru a-i „înțepa” pe rivalii de la Real Madrid.

Ce au scandat fanii Barcelonei în timpul meciului cu Osasuna

Suporterii Barcelonei au scandat „Xabi, rămâi!”, profitând de situația dificilă a tehnicianului pentru a-i ataca pe rivalii de la Real Madrid. „Galacticii” au obținut doar două victorii în ultimele opt partide oficiale, iar postul lui Xabi Alonso este în pericol. Acesta ar putea fi demis chiar în următoarele zile, dacă Real nu se va impune în partidele cu Alaves, Talavera (Cupa Spaniei) și Sevilla.

🤣 “Xabi quédate, Xabi quédate” Los gritos de la afición del FC Barcelona a Xabi Alonso y al Real Madrid 🎥 | — NEKO Deportes (@NEKODeportes)

Scandarea a reprezentat și o „răzbunare” a fanilor de pe Camp Nou. În aprilie 2024, Real Madrid se impunea cu 3-2 într-un „El Clasico” disputat pe Santiago Bernabeu și își asigura, în mare măsură, titlul de campioană, iar suporterii madrileni au scandat „Xavi, rămâi!”, cu referire la Xavi Hernandez, legenda Barcelonei, care se afla în acel moment pe banca tehnică a echipei. Spaniolul avea să fie demis la finalul acelui sezon, Hansi Flick fiind numit în locul său.

Ce urmează pentru Barcelona în acest final de an

Catalanii s-au distanțat la 7 puncte de rivala Real Madrid după succesul cu Osasuna, cel puțin înainte de partida pe care echipa lui Xabi Alonso o va disputa duminică, de la ora 22:00, contra lui Alaves. Formația catalană va mai disputa două meciuri oficiale în acest final de an, ambele în deplasare.

Mai întâi, , formație din divizia a treia, partida urmând a avea loc marți, 16 decembrie, de la ora 22:00. Apoi, catalanii vor încheia anul cu un duel „de foc”, pe terenul lui Villarreal, echipă care se află momentan pe podium în La Liga. Inițial, , însă organizatorii au renunțat la proiect după .

„El Clasico” în finala Supercupei Spaniei?

Al doilea „El Clasico” din acest sezon de La Liga va avea loc în luna mai, însă Barcelona şi Real Madrid s-ar putea întâlni într-un meci oficial încă din ianuarie. Cele două formații se vor deplasa în Arabia Saudită, unde are loc și ediția 2026 a Supercupei Spaniei. Barcelona va disputa prima semifinală, contra lui Athletic Bilbao, pe 7 ianuarie.

O zi mai târziu, Real Madrid va evolua în cea de-a doua, contra rivalei din oraș, Atletico, iar finala este programată pentru 11 ianuarie. Toate partidele vor începe la ora 21:00 în România și se vor disputa la Jeddah, pe stadionul King Abdullah Sports City. Primul „El Clasico” din acest sezon a avut loc pe Santiago Bernabeu în octombrie și .