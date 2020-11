Incredibil ce folosește Vlăduța Lupău pe post de dezinfectant împotriva coronavirus / Foto

Vlăduța Lupău a fost prezentă la o serie de filmări, iar alături de ea a fost și soțul ei, Adrian Rus, care o însoțește peste tot. În clipul filmat la eveniment, artista și Mihai Morar și-au dezinfectat mâinile cu un lichid nefolosit în acest scop, dar care are garantat un succes în curățarea mâinilor.

Mai în glumă, mai în serios, Vlăduța Lupău și Mihai Morar s-au dezinfectat cu votca pe mâini, băutură care are suficient alcool pentru a elimina bacteriile. Nu știm însă dacă efectul este și pentru îndepărtarea coronavirusului, însă artista și prezentatorul tv și-au încercat norocul.

Cel care i-a ajutat în direcția asta a fost Adrian Rus, portarul CFR Cluj, care, mai nou, se află peste tot cu frumoasa artistă, mai ales la evenimentele din Capitală.

Vlăduța Lupău a fost infectată cu noul coronavirus

Artista a luat virusul SARS-COVID-19 de la un concert, însă, din fericire, în cazul ei s-a manifestat ca o simplă răceală. După 14 zile a reușit să învingă virusul.

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. 🦠✅ Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa 🙏🏼

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare.

Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este “De unde am contractat virusul?” … nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine! 😟🙏🏼”, a postat îndrăgita solistă pe contul ei de Instagram.

Acuzată că minte că a luat COVID

După ce a anunțat că are coronavirus, Vlăduța Lupău a fost criticată de fani și chiar acuzată că ar minți în legătură cu virusul. Supărată și dezamăgită, ea a postat un clip pe Instagram în care a vorbit despre acest lucru.

„Sunt foarte mâhnită și supărată să văd reacția unora. Duminică, eu am avut roșu în gât, după care am făcut febră și am decis să mă duc să mă testez luni dimineața la un centru din Cluj.

Nu mă gândeam că aș putea fi pozitivă. Am zis să fac testul așa, pentru că aveam foarte multe de făcut, aveam de filmat Revelionul pentru cei de la Antena 1. Toate s-au anulat momentan. Mă rog, nu o să particip”, a spus Vlăduța Lupău pe Instastory, în urmă cu câteva săptămâni.