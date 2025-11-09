Sport

Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!

Andrei Vochin și-a amintit la "Oldies but Goldies" întâlnirea dintre Emeric Ienei și Nicolae Ceaușescu imediat după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.
Marian Popovici
09.11.2025 | 16:06
Mesajul incredibil pe care Nicolae Ceaușescu i l-a transmis lui Emeric Ienei după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Sursă foto: Colaj FANATIK
Emeric Ienei a realizat cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, în 1986, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al Stelei. Andrei Vochin a povestit la „Oldies but Goldies” cum a decurs întâlnirea pe care Ienei a avut-o cu Nicolae Ceaușescu după trofeul de la Sevilla.

Emeric Ienei, discuție incredibilă cu Nicolae Ceaușescu la scurt timp după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986

În stilul caracteristic, Nicolae Ceaușescu i-a trasat lui Emeric Ienei obiective incredibile pentru următoarele sezoane. I-a cerut legendarului antrenor ca Steaua să câștige Cupa Campionilor Europeni și în sezonul următor. Ba chiar mai mult, i-a transmis ca victoria să vină mai repede, pentru ca poporul român să nu mai îndure 120 de minute de emoții.

A fost celebră întâlnire dintre Ienei și Nicolae Ceaușescu atunci când s-a înmânat Cupa Campionilor. L-a felicitat pentru că a câștigat, dar cum era Ceaușescu… voia cincinalul în 4 ani jumătate. I-a zis ‘anul viitor trebuie să câștigați campionatul, trebuie să câștigați cupa…

Trebuie să câștigați din nou Cupa Campionilor. Dar să nu se mai întâmple să o câștigați în 120 de minute, trebuie să o câștigați în 90 de minute să nu mai punem poporul român la emoții’. Asta a fost una dintre interacțiuni.

Emeric Ienei, interacțiuni cu Nicolae Ceaușescu și în perioada în care era jucător la CCA

Și a mai avut interacțiuni cu Nicolae Ceaușescu în perioada în care a fost jucător la CCA. Are și trei titluri ca jucător, în 60, 61 și 68. Nicolae Ceaușescu încă nu era secretar general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, el răspundea de armată.

El a fost șef organizatoric în partidul comunist, știa tot despre toți. Acolo se întâlneau după anumite evenimente, îi invita fie la CCA, fie la diferite restaurante. Ceaușescu organiza serate cu jucătorii, nu doar de la fotbal, și de la alte sporturi.

Ienei povestea într-un interviu că unele ministrese se cam dădeau și la el. Jucătorii mai bătrâni mai dansau cu ele, dar el era mai mic și nu se băga”, a povestit Andrei Vochin laOldies but Goldies”, despre întâlnirile dintre Emeric Ienei și Nicolae Ceaușescu.

IN MEMORIAM Emeric Jenei, ULTIMUL LORD al fotbalului romanesc | Oldies but Goldies

