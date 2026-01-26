Incredibil! Ce s-a auzit din tribune în timpul meciului disputat de Carlos Alcaraz la Australian Open. Cum a reacționat spaniolul. Video

ADVERTISEMENT

În timpul meciului pe care liderul mondial Carlos Alcaraz l-a disputat în optimile Australian Open contra americanului Tommy Paul (20 ATP), spaniolul a primit mai multe „oferte” de la persoane prezente în tribunele arenei Rod Laver.

Carlos Alcaraz, asaltat din tribune la Australian Open

Carlos Alcaraz l-a învins pe Tommy Paul, scor 7-6, 6-4, 7-5, în meciul disputat duminică în optimile Australian Open. În timpul meciului, spaniolul a fost „asaltat” cu diverse propuneri din tribune. Afirmații precum „Carlos, căsătorește-te cu fiica mea”, „Carlos, căsătorește-te cu cumnata mea” sau „Carlos, căsătorește-te cu mine” s-au auzit din tribunele arenei Rod Laver.

people in the crowd were saying

‘carlos marry my brother’

‘carlos marry my sister in law’

‘carlos marry me’ 😭😭😭 — f (@fvaeey)

Spaniolul a zâmbit și a continuat meciul, reușind să se impună contra adversarului său într-un duel care a durat două ore și 38 de minute. Liderul mondial a avansat în sferturile competiției, unde îl va întâlni pe Alex De Minaur (6 ATP), reprezentantul țării gazdă. Partida se va disputa marți, 27 ianuarie.

Carlos Alcaraz, al doilea favorit la Australian Open

Deși ocupă locul 1 în clasamentul ATP, Carlos Alcaraz nu este considerat principalul favorit la Australian Open. Cu prima șansă este creditat rivalul său, Jannik Sinner, locul 2 mondial, care a câștigat trofeul la precedentele două ediții. În urmă cu doi ani, italianul l-a învins în finală pe Daniil Medvedev, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, iar în 2025 a trecut cu 6-3, 7-6, 6-3 de Alexander Zverev.

Sinner va evolua în optimi contra conaționalului său, Luciano Darderi (25 ATP), iar dacă va obține calificarea în sferturi, va înfrunta câștigătorul din disputa Ben Shelton (SUA, 7 ATP) – Casper Ruud (Norvegia, 13 ATP). Dacă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz vor ajunge în ultimul act la , va fi cea de-a patra finală consecutivă de Grand Slam în care cei doi se întâlnesc. Anul trecut, și US Open, iar .