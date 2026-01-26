Sport

Incredibil! Ce s-a auzit din tribune în timpul meciului disputat de Carlos Alcaraz la Australian Open. Cum a reacționat spaniolul. Video

Carlos Alcaraz l-a învins pe Tommy Paul în optimile de finală de la Australian Open. În timpul meciului, spaniolul a fost „asaltat” din tribune.
Bogdan Mariș
26.01.2026 | 10:20
Carlos Alcaraz a fost „asaltat” în timpul meciului de la Australian Open. FOTO: Hepta
În timpul meciului pe care liderul mondial Carlos Alcaraz l-a disputat în optimile Australian Open contra americanului Tommy Paul (20 ATP), spaniolul a primit mai multe „oferte” de la persoane prezente în tribunele arenei Rod Laver.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Tommy Paul, scor 7-6, 6-4, 7-5, în meciul disputat duminică în optimile Australian Open. În timpul meciului, spaniolul a fost „asaltat” cu diverse propuneri din tribune. Afirmații precum „Carlos, căsătorește-te cu fiica mea”, „Carlos, căsătorește-te cu cumnata mea” sau „Carlos, căsătorește-te cu mine” s-au auzit din tribunele arenei Rod Laver.

Spaniolul a zâmbit și a continuat meciul, reușind să se impună contra adversarului său într-un duel care a durat două ore și 38 de minute. Liderul mondial a avansat în sferturile competiției, unde îl va întâlni pe Alex De Minaur (6 ATP), reprezentantul țării gazdă. Partida se va disputa marți, 27 ianuarie.

Deși ocupă locul 1 în clasamentul ATP, Carlos Alcaraz nu este considerat principalul favorit la Australian Open. Cu prima șansă este creditat rivalul său, Jannik Sinner, locul 2 mondial, care a câștigat trofeul la precedentele două ediții. În urmă cu doi ani, italianul l-a învins în finală pe Daniil Medvedev, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, iar în 2025 a trecut cu 6-3, 7-6, 6-3 de Alexander Zverev.

Sinner va evolua în optimi contra conaționalului său, Luciano Darderi (25 ATP), iar dacă va obține calificarea în sferturi, va înfrunta câștigătorul din disputa Ben Shelton (SUA, 7 ATP) – Casper Ruud (Norvegia, 13 ATP). Dacă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz vor ajunge în ultimul act la ediția din acest an a Australian Open, va fi cea de-a patra finală consecutivă de Grand Slam în care cei doi se întâlnesc. Anul trecut, spaniolul a triumfat la Roland Garros și US Open, iar italianul a avut câștig de cauză la Wimbledon.

