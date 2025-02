Incredibil! Ce spunea Marius Șumudică despre Elvir Koljic cu o zi înainte să se transfere la Rapid

bosniacul urmând să efectueze vizita medicală și să semneze. Joi seară, , Marius Șumudică a vorbit la superlativ despre atacant cu doar o zi înainte ca el să semneze cu formația alb-vișinie.

Marius Șumudică, discurs laudativ la adresa lui Elvir Koljic cu doar o zi înaintea transferului surpriză

Marius Șumudică duce lipsă de un atacant „pur-sânge” în lotul Rapidului. După despărțirea de Aaron Boupendza, singurul „număr 9” pe care tehnicianul giuleștean îl are la dispoziție este Borisav Burmaz, care a marcat un singur gol în acest sezon.

Adus de curând pentru a întări atacul Rapidului este David Ankeye. Nigerianul s-a făcut remarcat pe vremea când juca pentru Sheriff Tiraspol. Tânărul atacant s-a transferat la Genoa, unde nu a primit foarte multe șanse și a fost împrumutat la Rapid datorită faptului că Dan Șucu a devenit acționar majoritar al clubului genovez.

Elvir Koljic este un atacant despre care Marius Șumudică a vorbit la superlativ în exclusivitate pentru FANATIK, cu doar o zi înainte ca gruparea din Giulești să-l deturneze pe bosniac din drumul către FCSB.

Marius Șumudică: „Are o lovitură de cap imbatabilă. Este nouar-nouar”

„Koljic este un jucător bun, mie îmi place! Eu consider că este un jucător bun, pe care dacă-l angrenezi în grup va da satisfacție. Pe lângă accidentările pe care le-a suferit, Koljic are o lovitură de cap imbatabilă, este nouar-nouar.

El apare la colțul scurt, îți dă goluri, intră în combinație, redublează. Koljic era un jucător bun pentru noi, dar sunt atâția jucători. Este un jucător bun, care se poate angrena repede și cunoaște campionatul, iar acest lucru este un atu!

Știe să țină de minge, lovitură bună de cap, intră în combinații, doar că este cam fragil, pentru că se tot accidentează”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK

În Giulești, atacantul de 29 de ani va primi un salariu de 18.000 de euro lunar, la care se adaugă bonusurile de performanță, din informațiile obținute de FANATIK. Gigi Becali i-ar fi oferit cu 2.000 de euro mai mult, însă latifundiarul din Pipera i-a propus doar un contract pe un an, cu optiune de prelungire pe încă un an și jumătate, în timp ce Rapidul i-a oferit varianta inversă: un an și jumătate cu opțiune de prelungire pe încă un an.

