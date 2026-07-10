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Incredibil! Ce suprafață acoperă Lionel Messi, la 39 de ani, într-un meci la CM 2026

La 39 de ani, Lionel Messi continuă să ofere momente magice pe terenul de fotbal. Ce distanță a acoperit în meciurile de la CM 2026.
Mihai Dragomir
10.07.2026 | 13:12
Incredibil Ce suprafata acopera Lionel Messi la 39 de ani intrun meci la CM 2026
SPECIAL FANATIK
Performanța lui Lionel Messi la CM 2026. Ce spun statisticile. Foto: Hepta.
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La 39 de ani, mulți fotbaliști sunt deja retrași și intrați chiar în lumea antrenoratului. Nu este cazul lui Lionel Messi, care la această vârstă încă continuă să presteze la cel mai înalt nivel. Statistică impresionantă pentru argentinian în legătură cu distanța acoperită la CM 2026.

Câți kilometri acoperă Lionel Messi la CM 2026

Lionel Messi și Argentina vor juca în sferturile CM 2026 cu Elveția după ce au făcut remontada cu Egipt în optimi. Superstarul argentinian concurează pentru titlul de golgheter al competiției cu nume mari precum Mbappe, Kane și Haaland. Deși se află în această cursă palpitantă, Messi se află abia pe locul 343 în clasamentul FIFA privind distanța parcursă, acumulând doar 27 de kilometri în cele 5 partide jucate până acum.

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Însă, pentru vârsta de 39 de ani pe care a împlinit-o recent, statisticile sunt impresionante. Conform BBC, Messi parcurge în medie 6,6 km pe meci, iar 62% din această distanță este parcursă mergând. Tocmai din acest motiv, specialiștii consideră că acest stil economic de joc i-ar putea permite să evolueze chiar și la următoarea ediție a Campionatului Mondial, cea din 2030.

Avantajul său vine și din felul în care selecționerul Lionel Scaloni a organizat planul tactic al echipei. Mai exact, Messi este „protejat”, în timp ce colegii săi fac efortul suplimentar de alergare pentru a-și susține căpitanul. La vârsta sa, pentru a fi cât mai în formă, Messi are și o dietă strict aleasă.

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Lionel Messi a dezvăluit motivul pentru care merge mai mult decât aleargă pe teren

Într-un interviu pentru Clank Media, Messi recunoștea că nu i-a plăcut niciodată să alerge fără minge, încă de când era copil la Newell’s. El explică faptul că atunci când pare că „se plimbă” pe teren, de fapt analizează tactica adversarului. „Când eram la Newell’s, de două sau trei ori pe săptămână eram trimiși să alergăm în jurul terenurilor de antrenament. Eu mă ascundeam după un copac. Alergarea fără minge nu a fost niciodată pe placul meu.

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Când merg pe teren, analizez poziționarea adversarului, felul în care suntem așezați când nu avem mingea, cum să scap de marcaj și să pot porni un contraatac. Nu acord prea multă atenție GPS-ului, statisticilor sau datelor. Nu m-a interesat niciodată cât am alergat într-un meci”, spunea superstarul argentinian.

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  • 8 goluri are Messi marcate până acum la CM 2026
  • 125 de reușite are în cont, în total, pentru Argentina

 

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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