Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a intrat prin telefon pentru a comenta meciul cu deznodământ total neașteptat de la Clinceni, moment în care moderatorul Horia Ivanovici a făcut o dezvăluire de impact.

Analistul Fanatik Robert Niță a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB

El a anunțat că , aflat în studio în acele momente, a pariat pe Fostul atacant a confirmat, iar pronosticul respectiv a fost făcut public.

Adrian Mutu: „Nu au bătut pe nimeni, au bătut campioana. Mie nu îmi vine să cred, nu știu ce se întâmplă câteodată cu echipele astea mari, când se relaxează, mai ales la noi”.

Horia Ivanovici: „Dacă vă spun una acum, credeți-mă, leșinați în emisiune. Deci fii atent, Adi. Există un băiat care a făcut pentru Superbet pariul cu victoria lui Metaloglobus. E un băiat care e în studio cu noi acum. Deci, dacă îți vine să crezi, Robert Niță, când propune el la Superbet, ce face el acolo, a pus 1 solist la Metaloglobus – FCSB. Greșesc?”.

Robert Niță: „Nu. Cotă 10. 9.80.

Horia Ivanovici: „Uite biletul, am pus biletul, deci nu e nicio glumă, Adi.

Adrian Mutu: „La cum îl știu eu pe Robert, a pus așa, dacă iese, iese”.

Robert Niță: „Dar am zis tot timpul, echipa care a marcat aproape meci de meci, care a jucat bine contra granzilor. Uite și Rapidul are o repriză a doua grea de tot acolo. Și cu Teja, cu filozofia aia a lui, că indiferent cât e scorul, el joacă același lucru. Trebuia să vină”.

Ulterior, în discuție au intervenit și Adrian Mutu și Andrei Nicolescu, aflat de asemenea în platou, s-au arătat, așa cum era de altfel și firesc în măsură destul de mare, extrem de surprinși de această chestiune.

Adrian Mutu și Andrei Nicolescu, șocați în direct: cum au reacționat

Andrei Nicolescu: „Era și mai dubios dacă punea 2 pauză 1 final”.

Adrian Mutu: „Dacă ieșea și prima repriză, era dubios tare rău de tot”.

Ce l-a făcut pe Robert Niță să pună acel pariu

Cu aceeași ocazie, fostul atacant de la Rapid a explicat pe larg de ce era aproape convins că Metaloglobus va face marea surpriză și va învinge campioana FCSB:

„Trebuia să vină la un moment dat victoria asta. Eu am spus și după meciul Rapidului acolo. E o echipă care propune fotbal. Ok, nu au avut rezultate, nu bătuseră pe nimeni, dar, cum spuneați și voi aici, când jocul îți dă speranțe, te mai uiți și în teren. Este o echipă cu un antrenor care indiferent pe unde a fost a jucat. Și joacă și la 1-0 pentru adversar, 2-0 pentru adversar, și când sunt ei în avantaj.

Cred că într-un singur meci sau două meciuri nu au marcat. În rest marcaseră etapă de etapă. O echipă care nu e chiar așa sigură, cum zice toată lumea, de retrogradare. Din punct de vedere moral, să bați campioana României e un mare plus pentru ei acum, capătă încredere, au văzut că se poate. Jocul le dă speranțe”.