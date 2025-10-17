Sport

Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!”

Costel Gâlcă a copilărit în blocul care a explodat vineri dimineață în cartierul Rahova! Dezvăluire de impact în direct la FANATIK
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.10.2025 | 12:02
Incredibil Costel Galca a copilarit in blocul unde sa produs explozia Becali La liceul Bolintineanu am facut studiile
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali și Costel Gâlcă. Foto: colaj Fanatik

În cadrul emisiunii „Giovanni Show”, realizatorul Horia Ivanovici a vorbit la un moment dat și despre evenimentul șocant produs în București, iar cunoscutul impresar de fotbaliști Ioan Becali a dezvăluit că el a făcut doi ani de liceu chiar la Dimitrie Bolintineanu, clădire aflată în apropierea blocului care a explodat. 

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a copilărit în blocul din Rahova care a explodat, iar Giovanni Becali a făcut doi ani de liceu lângă, la Dimitrie Bolintineanu

De asemenea, cu aceeași ocazie, moderatorul emisiunii a informat că în clădirea respectivă, la parter, și-a petrecut primii ani din viață Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid:

Horia Ivanovici: „Explozie uriașă la un bloc de pe Calea Rahovei, București, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu”.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali: „Știam dinainte, eram acasă la televizor, e nenorocire mare de tot. La Dimitrie Bolintineanu am fost în a noua și a zecea. Incredibil! Muriseră doi până atunci, nu știu acum, pentru că nu se știe exact”.

Horia Ivanovici: „Cică în blocul ăla, la parter, blocul cu explozia, uite cum arată, zici că suntem în Damasc. Zici că suntem în Siria, zici că ne-au bombardat. Acolo la parter știi cine a stat, cine a copilărit? Costel Gâlcă”.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și...
Digi24.ro
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta

Giovanni Becali: „Blocurile astea au vechime de 60, 70 de ani. S-au făcut în anii ’70. Aici am învățat eu. Ucraina, îți dai seama? Sunt niște blocuri vechi și centralele astea… De-asta centralele astea private, probabil era o centrală pentru tot blocul, dar nu cred, că fiecare are centrala lui. Numai în noile blocuri acum, știu că frate-miu se mai ocupă cu așa ceva, e centrală pentru tot blocul, dar centrala e afară, nu e în bloc, e departe de…”.

ADVERTISEMENT
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda
Digisport.ro
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"

Dezvăluiri de impact după tragedia din București

Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului...
Fanatik
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu: “Cum să dai în familie?!?”. Exclusiv
Cristiano Ronaldo, apariție fabuloasă în filmul despre viața lui Loți Boloni. Cum s-a...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, apariție fabuloasă în filmul despre viața lui Loți Boloni. Cum s-a născut ideea documentarului
Cum s-a implicat Horea Uioreanu în salvarea echipei U Cluj. Fostul liberal, decedat...
Fanatik
Cum s-a implicat Horea Uioreanu în salvarea echipei U Cluj. Fostul liberal, decedat la un azil de bătrâni, lăudat în trecut de Anamaria Prodan
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nepoții lui Florin Prunea se aflau aproape de explozia din Rahova. Fiica lui...
iamsport.ro
Nepoții lui Florin Prunea se aflau aproape de explozia din Rahova. Fiica lui l-a sunat chiar în timpul emisiunii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!