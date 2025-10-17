Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!”

În cadrul emisiunii „Giovanni Show”, realizatorul Horia Ivanovici a vorbit la un moment dat și despre , iar cunoscutul impresar de fotbaliști Ioan Becali a dezvăluit că el a făcut doi ani de liceu chiar la Dimitrie Bolintineanu,

De asemenea, cu aceeași ocazie, moderatorul emisiunii a informat că în clădirea respectivă, la parter, și-a petrecut primii ani din viață Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid:

Horia Ivanovici: „Explozie uriașă la un bloc de pe Calea Rahovei, București, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu”.

Giovanni Becali: „Știam dinainte, eram acasă la televizor, e nenorocire mare de tot. La Dimitrie Bolintineanu am fost în a noua și a zecea. Incredibil! Muriseră doi până atunci, nu știu acum, pentru că nu se știe exact”.

Horia Ivanovici: „Cică în blocul ăla, la parter, blocul cu explozia, uite cum arată, zici că suntem în Damasc. Zici că suntem în Siria, zici că ne-au bombardat. Acolo la parter știi cine a stat, cine a copilărit? Costel Gâlcă”.

Giovanni Becali: „Blocurile astea au vechime de 60, 70 de ani. S-au făcut în anii ’70. Aici am învățat eu. Ucraina, îți dai seama? Sunt niște blocuri vechi și centralele astea… De-asta centralele astea private, probabil era o centrală pentru tot blocul, dar nu cred, că fiecare are centrala lui. Numai în noile blocuri acum, știu că frate-miu se mai ocupă cu așa ceva, e centrală pentru tot blocul, dar centrala e afară, nu e în bloc, e departe de…”.

