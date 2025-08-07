Incredibil! Cu ce au dat nas în nas suporterii FCSB care au venit la Arena Națională pentru meciul cu Drita. Foto

Suporterii FCSB-ului care s-au prezentat joi seară la Arena Națională pentru a asista la au găsit curtea stadionului total schimbată față de cum o știau.

ADVERTISEMENT

Ce au găsit la Arena Națională suporterii FCSB-ului care au mers la stadion pentru meciul tur cu Drita din preliminariile Europa League

Asta pentru că în acest weekend în curtea celei mai mari arene de fotbal din țară urmează să se desfășoare o deja tradițională competiție de drift-uri, acesta fiind de altfel și motivul pentru care echipa roș-albastră nu poate să își dispute acolo partida contra Unirii Slobozia din etapa a cincea a Superligii și , doar pentru acest joc.

Așadar, întrucât evenimentul respectiv se apropie cu pași repezi, organizatorii au început deja să amenajeze zona din jurul Arenei Naționale așa cum se cuvine în acest context, după cum reiese din imaginile surprinse de reporterul FANATIK prezent la stadion pentru această primă manșă dintre FCSB și Drita din turul trei preliminar al Europa League.

ADVERTISEMENT

Ce va presupune acest „RoDrift Arena Summer Fest”

Pe lângă competiția de drift-uri în sine, cei care vor dori să participe la acest eveniment ca spectatori vor avea parte și de alte surprize, respectiv „muzică live, DJ și atmosferă de festival”, după cum au garantat chiar organizatorii.

„RoDrift Arena Summer Fest aduce cea mai mare desfășurare de forțe din istoria competiției și marchează un moment-cheie pentru comunitatea pasionaților de drift.

ADVERTISEMENT

Este etapa a 4-a pentru clasele PRO și SemiPRO, dar și etapa a 5-a pentru clasele Street Open și Kids, o reuniune completă a tuturor nivelurilor competiționale într-un singur loc emblematic.

ADVERTISEMENT

Este un moment definitoriu pentru RoDrift, o ediție care marchează o evoluție spectaculoasă a competiției. Și nu e vorba doar despre drift, ci despre o întreagă cultură urbană care prinde viață în mijlocul Bucureștiului”, au mai informat oamenii care se ocupă de organizarea evenimentului, potrivit gsp.ro.