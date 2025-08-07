Sport

Incredibil! Cu ce au dat nas în nas suporterii FCSB care au venit la Arena Națională pentru meciul cu Drita. Foto

Suporterii FCSB-ului care au venit pe Arena Națională pentru meciul cu Drita au avut parte de o surpriză. Ce au găsit în curtea stadionului
Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
07.08.2025 | 20:48
Incredibil Cu ce au dat nas in nas suporterii FCSB care au venit la Arena Nationala pentru meciul cu Drita Foto
ULTIMA ORĂ
Cum arată curtea Arenei Naționale în seara meciului FCSB - Drita din preliminariile Europa League. Foto: Fanatik

Suporterii FCSB-ului care s-au prezentat joi seară la Arena Națională pentru a asista la meciul tur cu Drita din preliminariile Europa League au găsit curtea stadionului total schimbată față de cum o știau.

ADVERTISEMENT

Ce au găsit la Arena Națională suporterii FCSB-ului care au mers la stadion pentru meciul tur cu Drita din preliminariile Europa League

Asta pentru că în acest weekend în curtea celei mai mari arene de fotbal din țară urmează să se desfășoare o deja tradițională competiție de drift-uri, acesta fiind de altfel și motivul pentru care echipa roș-albastră nu poate să își dispute acolo partida contra Unirii Slobozia din etapa a cincea a Superligii și a fost astfel nevoită să se mute din nou în Ghencea, doar pentru acest joc.

Așadar, întrucât evenimentul respectiv se apropie cu pași repezi, organizatorii au început deja să amenajeze zona din jurul Arenei Naționale așa cum se cuvine în acest context, după cum reiese din imaginile surprinse de reporterul FANATIK prezent la stadion pentru această primă manșă dintre FCSB și Drita din turul trei preliminar al Europa League.

ADVERTISEMENT
Competiție drift Arena Națională FCSB - Drita Europa League
Cum arată curtea Arenei Naționale în seara meciului FCSB – Drita din Europa League. Foto: Fanatik

Ce va presupune acest „RoDrift Arena Summer Fest”

Pe lângă competiția de drift-uri în sine, cei care vor dori să participe la acest eveniment ca spectatori vor avea parte și de alte surprize, respectiv „muzică live, DJ și atmosferă de festival”, după cum au garantat chiar organizatorii.

„RoDrift Arena Summer Fest aduce cea mai mare desfășurare de forțe din istoria competiției și marchează un moment-cheie pentru comunitatea pasionaților de drift.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Este etapa a 4-a pentru clasele PRO și SemiPRO, dar și etapa a 5-a pentru clasele Street Open și Kids, o reuniune completă a tuturor nivelurilor competiționale într-un singur loc emblematic.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

Este un moment definitoriu pentru RoDrift, o ediție care marchează o evoluție spectaculoasă a competiției. Și nu e vorba doar despre drift, ci despre o întreagă cultură urbană care prinde viață în mijlocul Bucureștiului”, au mai informat oamenii care se ocupă de organizarea evenimentului, potrivit gsp.ro.

ADVERTISEMENT
1.87 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul FCSB - Drita
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League....
Fanatik
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League. Cum arată echipele de start. Primele imagini de la stadion
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea, victorie dramatică cu Donna Vekic. Câți bani a...
Fanatik
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea, victorie dramatică cu Donna Vekic. Câți bani a câștigat + adversar dificil în turul 2
Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj...
Fanatik
Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj – Braga. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ciocnirea durilor! Probabil singurul fotbalist român în fața căruia Ionel Ganea 'și-a dat...
iamsport.ro
Ciocnirea durilor! Probabil singurul fotbalist român în fața căruia Ionel Ganea 'și-a dat seama că e cazul să se oprească'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!