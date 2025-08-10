Incredibil! Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la FCSB: „A avut niște probleme”

, echipa pentru care evolua în acel moment. Înțelegerea sa cu ilfovenii a expirat însă la finalul sezonului, iar atacantul a semnat acum cu o nouă formație.

Fostul jucător de la FCSB va evolua în Liga 3

Adrian Petre va încerca să își relanseze cariera la CS Păulești, formație care în sezonul trecut a evoluat în play-out-ul Ligii 3. Mutarea a fost confirmată de patronul echipei din județul Prahova, Claudiu Blaga. „Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc.

Eu am preluat echipa și vreau să promovăm în Liga 2. Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament. Am avut două cantonamente și este pe drumul cel bun.

Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere, e vorba de mult mental. Trebuie să fie susținut, a jucat la nivelul la care a jucat. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate”, a afirmat acesta pentru .

Adrian Petre, în declin după plecarea de la FCSB

Adrian Petre a fost lansat în fotbalul mare de echipa din oraşul natal, UTA, pentru care a avut prestaţii senzaționale în divizia secundă. În 2017, „vârful” devenea cel mai scump fotbalist transferat din Liga 2, după ce danezii de la Esbjerg plăteau o jumătate de milion de euro în schimbul său.

După trei ani cu evoluții pozitive în Danemarca, Petre a revenit în țară, fiind achiziționat cu 800.000 de euro de către FCSB. . După o perioadă petrecută sub formă de împrumut în Italia, la Cosenza, Petre s-a despărțit de FCSB și a revenit la UTA, însă evoluțiile sale au fost dezamăgitoare și pentru echipa din orașul natal.

Ultima perioadă bună a lui Adrian Petre a fost în sezonul 2021-2022, sub comanda lui Gheorghe Hagi la Farul, când a reușit să înscrie de opt ori. Mai apoi, fostul internațional de tineret a jucat pentru Levadiakos (Grecia), Hermannstadt, CS Tunari și Concordia Chiajna, însă nu a confirmat la niciuna dintre aceste formații, marcând doar un gol în ultimii trei ani. Evoluțiile sale au fost afectate însă și de o problemă medicală la spate.

Dincolo de parcursul avut la echipele de club, Adrian Petre a fost un jucător important și pentru naționala U21 a României, alături de care a participat la două turnee finale de Campionat European, în 2019, când „tricolorii mici” s-au calificat în semifinale, și în 2021.