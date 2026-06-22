Sport

Incredibil! Cum a transferat Gigi Becali un fotbalist care nu a luat viza medicală la o rivală din prima ligă: „Mi-au spus că sunt bolnav”

Un fotbalist transferat de Gigi Becali la FCSB a dezvăluit că a ajuns la formația „roș-albastră” după ce fusese refuzat de o altă grupare din prima ligă.
Bogdan Mariș
22.06.2026 | 23:09
Incredibil Cum a transferat Gigi Becali un fotbalist care nu a luat viza medicala la o rivala din prima liga Miau spus ca sunt bolnav
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Gigi Becali (67 de ani) l-a transferat pe Adi Popa la FCSB după ce fotbalistul nu a luat viza medicală la o altă echipă din prima ligă. FOTO: Hepta
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Adi Popa (37 de ani) a dezvăluit că a ajuns la FCSB (cunoscută la acel moment drept Steaua) în 2012 după ce un transfer la FC Vaslui ar fi căzut din cauza faptului că formația moldavă ar fi inventat o problemă de ordin medical. Gruparea patronată de Gigi Becali (67 de ani) a plătit 500.000 de euro celor de la Concordia Chiajna în schimbul fotbalistului.

Adi Popa a semnat cu FCSB după ce nu a luat viza medicală la FC Vaslui

Pornind de la transferul ratat al lui Anderson Ceara la FCSB, Adi Popa a dezvăluit că s-a aflat într-o situație similară chiar înainte de a semna cu gruparea „roș-albastră”. Fotbalistul de bandă a fost aproape de un transfer la FC Vaslui, dar gruparea moldavă ar fi inventat o problemă medicală pentru a bloca mutarea după ce l-a adus pe Liviu Antal de la Oțelul. „Ce a pățit Ceara la FCSB am pățit și eu la Vaslui. Am făcut viza, am semnat și după aia mi s-a spus că nu am luat viza medicală. L-au luat pe Antal și după mi-au spus că sunt bolnav.

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Pe mine m-au luat primul de la Chiajna și după ce au rezolvat cu Antal mi-au spus că nu am luat viza. (n.r. unde te-ai dus până la urmă?) La vremea aceea, la Steaua (n.r. FCSB). Cel mai tare a fost când cei de la Vaslui mi-au spus motivul. Cică aveam o boală la coloană, ceva rar… M-am speriat pe moment. Nu era o interpretare oficială. Știți cine era doctor la Vaslui? Medicul de la FCSB, Flavian Arămitu. După ani am discutat și mi-a spus că nu a avut nicio treabă”, a afirmat fostul internațional pentru iamsport. Anderson Ceara a revenit la Csikszereda după ce transferul la FCSB a căzut, iar președintele grupării din Miercurea Ciuc a lansat un atac la adresa „roș-albaștrilor”.

În ce perioade a jucat Adi Popa la FCSB

Prima perioadă a lui Adi Popa la FCSB (2012-2017) a fost una excelentă, fotbalistul cucerind trei titluri, două Cupe, două Cupe ale Ligii și o Supercupă alături de formația „roș-albastră”. Popa a strâns peste 200 de prezențe în toate competițiile pentru gruparea patronată de Gigi Becali, iar în 2017 era achiziționat de formația engleză Reading pentru 600.000 de euro.

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Acesta nu s-a adaptat însă în Anglia, fiind împrumutat de trei ori, la Al-Taawoun, Ludogorets și FCSB (2019-2020), înainte de a reveni definitiv în România, la FC Voluntari. Mai apoi, Popa a mai jucat la Academica Clinceni, CSA Steaua (în două rânduri) și Concordia Chiajna. A doua sa experiență în tricoul „militarilor” s-a încheiat în această vară, iar fotbalistul cu 24 de meciuri și 4 goluri la naționala României a anunțat că nu are de gând să se retragă.

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