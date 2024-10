Rodion Cămătaru este unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc. Acesta a câștigat Gheata de Aur în sezonul 1986/1987, pe veremea când evolua în tricoul lui Dinamo, reușind să marcheze atunci nu mai puțin de 44 de goluri.

Incredibil! Cum a vrut Steaua să deturneze transferul lui Rodion Cămătaru de la Universitatea Craiova la Dinamo

a fost catalogat de mulți drept cel mai bun număr 9 din fotbalul românesc, el fiind un adevărat marcator, indiferent de echipa unde a evoluat. El a jucat în cariera sa pentru Universitatea Craiova, Dinamo București, Charleroi și Heerenveen, iar a adunat nu mai puțin de 73 de apariții și a marcat de 21 de ori.

ADVERTISEMENT

După 11 ani petrecuți la formația din Bănie, Cămătaru a făcut pasul către capitală, unde a jucat la Dinamo, însă acesta a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu doar echipa din Ștefan cel Mare a fost interesată la acel moment de serviciile sale.

„Nu a fost Lucescu omul care m-a adus la Dinamo, el a verut. Eu am mai spus asta de zeci de mii de ori, la momentul acela după ce mi-am dat acordul la Dinamo, m-a sunat și Nea Emi (n.r. Emeric Ienei) să mă duc la Steaua. Ce am cerut eu atunci nu rezolvau ambele.

ADVERTISEMENT

Am vrut să joc afară, ăsta a fost motivul, atât. Nu am cerut absolut nimic, asta a fost discuția: ‘Joc 3 ani și îmi dați drumul să joc afară’. S-a ținut de cuvânt Dinamo. Lucrul ăsta putea să îl rezolve și Steaua, dar am avut prima discuție cu Dinamo. Dădusem OK-ul la Dinamo și nu m-am mai adus la Scornicești să mă întâlnesc cu Emeric Ienei.

Să vă spun cinstit, puteam să mă întorc, dar am zis că gata, am vorbit, nu mai..După 11 ani la Craiova, am jucat 5 ani și afară, am jucat doi ani la Charleroi și trei ani la Heerenveen. Acolo am tablou la stadion. Amintiri frumoase. În fiecare an mă duc în Olanda și anul trecut m-au invitat să deschid un meci cu PSV”, a declarat Rodion Cămătaru la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la 10:30.

ADVERTISEMENT

Rodion Cămătaru merge pe mâna Universității Craiova: „Are șanse mari la titlu”. Ce spune despre Jovo Lukic

Rodion Cămătaru a analizat șansele Universității Craiova la titlul din SuperLiga pentru FANATIK. Fostul atacant al Craiovei Maxima este de părere că oltenii lui Costel Gâlcă au o șansă importantă să câștige trofeul mult râfnit în sezonul 2024-2025.

Cămătaru spune că „alb-albaștrii” au șanse mari să câștige, în sfârșit, titlul din SuperLiga. Legenda fotbalului craiovean crede că celelalte contracandidate la prima poziție nu au forța necesară să se lupte la mult râfnitul trofeul în sezonul actual.

ADVERTISEMENT

„Campionatul este echilibrat, Craiova are șanse mult mai mari să ia titlu anul ăsta. Nu mai sunt echipe, doar să își revină FCSB, dar este greu să țină pasul pe ambele fronturi. CFR scârțâie rău și alte echipe nu mai văd la titlu.

U Cluj a fost o surpriză, dar nu cred că va rezista acolo sus. Craiova are o șansă mare, nu are meciuri în cupele europene, este liniștită și poate să se pregătească pentru fiecare meci în parte”, a spus Rodion Cămătaru pentru FANATIK.

CUM A VRUT Steaua SA DETURNEZE TRANSFERUL lui Rodion Camataru de la U Craiova la Dinamo