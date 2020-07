Incredibil cum arăta Angela Merkel în tinerețe. Temutul cancelar german este schimbat total – VIDEO

View this post on Instagram

Zu Gast am schönen Chiemsee: Als erste Bundeskanzlerin nimmt Angela Merkel an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teil. Dort stellt sie die Schwerpunkte und Aufgaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor. – Visiting the beautiful Chiemsee: Angela Merkel is the first German Chancellor to take part in a meeting of the Bavarian cabinet. Here, she presents the priorities and tasks of the German EU Council Presidency. . . . #Kanzlerin #Merkel #EU2020 #EU2020DE #Europa #EU #Chiemsee #Herrenchiemsee #Politik #Bayern @bayern.de

