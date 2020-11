Incredibil cum arată Oana Roman în realitate și cât de retușate sunt fotografiile de pe internet

Oana Roman a mărturisit că a slăbit foarte mult, însă adevărul despre kilogramele sale stă chiar în aparițiile sale, iar ultima a fost la Capatos, unde a vorbit despre Pepe.

Fiica fostului premier al României a dezvăluit că a reușit să dea jos kilograme bune, că a scăpat de patru mărimi de haine, însă mai vrea să dea jos încă vreo 10 kilograme.



Pe pagina de Instagram, Oana Roman pare mult mai slabă, chiar și în clipurile pe care le postează, însă, în realitate, vedeta este mai plinuță. Ce-oi drept, nici rochia purtată, dar nici culoarea aleasă nu au fost în avantajul vedetei, care mai mult au făcut-o să pară mai mare.

Drept dovadă stau chiar imaginile din clipul video în care fosta prezentatoare tv apare în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, unde a comentat pe marginea scandalului dintre Pepe, bunul ei prieten, și Raluca Pastramă, soția acestuia.

Într-un interviu pentru FANATIK, Oana Roman a declarat că încă mai ține regim, deși fiica ei a dat-o de gol că a mâncat fast food. „Da, absolut. Am început în urmă cu un an și continui să fac și proceduri, să țin și dietă, să am grijă de siluetă. Mai am un pic de parcurs.

Aș mai vrea să slăbesc încă vreo 10-12 kilograme. Am ajuns la măsura 44-42 vreau să ajung la 38. Am at 4 măsuri până acum într-un an, oricum, nu se face așa peste noapte. Trebuie să-ți creezi un stil de viață. Însă nu renunț și voi continua cu totul”, a declarat Oana Roman.