Incredibil! Cum l-a convins Dănuț Lupu pe David Popovici să trădeze CSA Steaua și să semneze cu CS Dinamo: ”I-am dat de 4-5 ori mai mulți bani”. Ce salariu avea în Ghencea

Campionul olimpic la natație a decis în vara anului 2021 să se alăture clubului din Ștefan cel Mare, după ce i s-a încheiat contractul cu CSA Steaua. Între timp, cu CS Dinamo, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

David Popovici, convins de Dănuț Lupu să vină la CS Dinamo

Prezent în studioul , Dănuț Lupu a povestit cum s-a implicat în aducerea lui David Popovici la CS Dinamo și a mărturisit că sportivul a primit de 4-5 ori mai mulți bani decât avea la CSA Steaua.

”Ca brand, FCSB nu poate să fie peste Steaua, deoarece au Cupa Campionilor. Normal, generațiile care cresc acum, cresc cu FCSB”, a declarat Lupu, în startul discuției pe care a avut-o cu Vivi Răchită.

”Brand-ul Steaua înseamnă și celelalte secții, nu numai fotbalul. Nu are cum FCSB, care are doar fotbal, să fie peste Steaua. A fost o greșeală de management cu David Popovici care a ajuns la Dinamo”, a spus Răchită.

”Vorbim de două cluburi despre care nu ar trebui să mai vorbesc că nu mai am treabă, dar CS Dinamo are 60% din bugetul de la CS Steaua, dar îi bate la toate capitolele”, a susținut Dănuț Lupu.

Lupu, implicat în aducerile lui Popovici și Xavi Pascual

A fost momentul în care Vivi Răchită a vrut să știe de la rivala Steaua: ”Păi și cum a reușit să-l ia pe David Popovici și să-i dea mai mulți bani decât îi dădea CSA Steaua?”

”Întreabă-mă pe mine și pe domnul Popa (n.r. – Ionuț Popa, comandatul CS Dinamo). Am fost, am vorbit cu băiatul, l-am convins și a venit. Eu personal și domnul Popa. David Popovici avea un salariu foarte mic la Steaua, cam 1.000 de euro. Noi i-am dat 4.000 sau 5.000, plus că tatăl lui a preluat bazinul. Tatăl lui a fost și el la acea discuție, dar nu și antrenorul.

Orice ar zice lumea și orice ar face toți, echipa CS Dinamo de fotbal este înființată de mine. Și datorită mie există echipa aia de fotbal. Antrenorul de la handbal, cel care a plecat (n.r. – Xavi Pascual), tot eu m-am dus cu Ionuț Popa. Am fost și am stat 3 zile la Barcelona și l-am convins să vină.

(n.r. – Și drept mulțumire te-au dat afară?) Câteodată când faci bine, nu e bine. Începusem să încurc pe mulți acolo”, a mărturisit Dănuț Lupu, la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Lupu l-a convins pe David Popovici să vină la CS Dinamo