Incredibil! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Mircea Lucescu înainte de posibilul baraj Italia – România

Italia a fost surclasată de Norvegia în ambele meciuri directe din grupa I a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, iar formația antrenată de Gennaro Gattuso va evolua la baraj, unde ar putea întâlni naționala României. Gazzetta dello Sport i-a analizat pe „tricolori” și a folosit un termen surprinzător pentru a-l caracteriza pe selecționerul Mircea Lucescu.

Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Mircea Lucescu

Italia este cea mai bine cotată formație care va participa la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor, iar „Gli Azzurri” vor întâlni în semifinală o echipă din urna 4, unde se află momentan România, Suedia și Irlanda de Nord, al patrulea loc urmând a fi ocupat de Țara Galilor sau Macedonia de Nord.

În acest context, a analizat succint , iar când a venit vorba despre naționala României, celebra publicație l-a scos în evidență pe selecționerul Mircea Lucescu, pe care l-a caracterizat drept „șmecher bătrân”.

„România poate fi învinsă, în ciuda experienței pe care o are șmecherul bătrân Lucescu, pentru că nu mai este echipa lui Hagi. Totuși, e a fiului său, Ianis, care a moștenit tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, nu este același lucru”, au notat italienii, care l-au numit pe Dennis Man drept „vedeta” naționalei României.

La ce echipe a activat Mircea Lucescu în Italia

Mircea Lucescu este un nume foarte cunoscut în fotbalul italian, deoarece a activat timp de 7 ani în această țară. Prima echipă din „Cizmă” preluată de actualul selecționer al României a fost Pisa, unde a activat în perioada 1990-1991. Cel mai mare impact l-a avut însă la Brescia, unde a avut două mandate, iulie 1991 – februarie 1995 și iulie 1995 – februarie 1996.

După o scurtă experiență la Reggiana (iulie – noiembrie 1996), „Il Luce” a revenit în țară, la Rapid, însă în 1998 a luat din nou calea Italiei, pentru a prelua cel mai mare club la care a activat în carieră, Inter. Din nefericire, mandatul a fost unul scurt, din decembrie 1998 până în martie 1999.

Ce bilanț are România în meciurile cu Italia

România și Italia s-au întâlnit de 17 ori de-a lungul timpului, iar palmaresul este favorabil „Squadrei Azzurra”, care are 10 victorii față de doar două ale „tricolorilor”, 5 meciuri încheindu-se la egalitate. În partidele oficiale s-au înregistrat 5 victorii ale Italiei, două remize și un singur succes al României, însă acela a sosit chiar cu Mircea Lucescu pe bancă, .

Ultimul meci oficial dintre cele două formații a avut loc la un turneu final, 1-1 în grupele EURO 2008. Adrian Mutu a deschis scorul pentru „tricolori”, însă Italia avea să egaleze după doar un minut, prin Christian Panucci. România a beneficiat de o lovitură de la 11 metri spre finalul jocului, însă șutul „Briliantului” a fost respins de Gianluigi Buffon.