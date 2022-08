Incredibil cum sunt furați românii care merg la all inclusive în Bulgaria: ”Nu înțelegeam de ce cameristele ne evită”

O turistă le-a arătat membrilor unui grup de pe Facebook cum sunt furați românii care își petrec vacanța în Bulgaria, la all inclusive. Câțiva români au avut parte de o experiență neplăcută la un hotel de pe litoralul bulgăresc.

Incredibil cum sunt furați românii care merg la all inclusive în Bulgaria

O turistă a povestit, pe un grup dedicat celor care călătoresc în Bulgaria,

Aceasta a mers la un hotel din Bulgaria, de patru stele, împreună cu partenerul și cu niște prieteni. Cu o zi înainte de a se decaza, aceștia au constat că le lipsesc bani din portofel.

Fiind hotel all inclusive, turiștii nu au mai verificat portofelele, așa că banii au putut fi furați cu ușurință.

Cameristele i-au evitat pe turiști și au venit foarte rar în camere. În plus, le-au lăsat de la început mai multe prosoape în cameră.

“Tocmai ne-am întors din Bulgaria și am întregit gustul amar cu încă o doză, când am constatat că ne-au fost furați bani cu o zi înainte de decazare (ușor când nimeni nu deschide portofelul la all inclusive).

Nouă ne-au dispărut 50 de euro, iar prietenilor cu care am fost, 400 de lei.

Nu înțelegeam de ce cameristele ne evită (de vreo două ori au ciocănit când eram în cameră și dormeam), de ce nu au schimbat cearșafurile în 6 zile, iar prosoape ne-au lăsat din start vreo 10, ca să avem…”, a povestit turista pe .

“În baie ‘ploua’ din tavan”

Nici . Turista respectivă a mai spus că apăreau gândaci, din când în când, iar mochetele de pe hol, în care era nisip, nu au fost aspirate în șase zile.

Mai mult, mesele din restaurant nu erau curățate, iar servirea a fost deplorabilă.

“Despre hotel: nisip în mochete (mocheta de pe holul de la etajul 5 nu a fost aspirată nici o dată în 6 zile), ocazional apăreau și gândăcei, în baie ‘ploua’ din tavan (asta s-a rezolvat după ce am reclamat la recepție), mesele din restaurant se ‘lipeau’ de bine ce erau curățate, mâncarea a fost decentă, însă nu și servirea.

La înghețată și cafea erau zoaie întinse pe mese și lângă aparate… Îmi pare rău că nu am făcut mai multe poze, dar de fel nu sunt fițoasa paranoia…”, a mai povestit turista.

Singurele avantaje au fost poziționarea hotelului, dar și apa “limpede și caldă”. Femeia a anunțat că va face reclamație prin intermediul agenției de turism și a făcut această postare pentru a-i avertiza pe turiștii care vor să-și petreacă vacanța pe litoralul din Bulgaria.

Turista a atașat câteva imagini postării, iar internauții au fost șocați de experiența avută.

Totodată, unii turiști care au fost cazați la același hotel s-au declarat mulțumiți de condiții și nu au avut probleme.

Un alt turist s-a trezit cu banii furați la acest hotel

Recent, un alt turist s-a declarat nemulțumit de cazarea la acest hotel.

În afară de condițiile de curățenie și de serviciile oferite, care nu au fost deloc cele la care ar fi sperat, turistul a dezvăluit că s-a trezit cu 100 de euro și 100 de lei lipsă atunci când a ajuns acasă.

“Tocmai ne-am întors din vacanța de la hotel și am constatat ca ne-au fost furați 100 de euro și 100 de lei, am văzut mai mulți păgubiți pe grup.

O sa încerc sa fac o reclamație, pe unde pot! Nu se poate așa ceva!

Condițiile de curățenie și serviciile lasă mult de dorit, singurul lucru bun e faptul ca e pe plajă. NU RECOMAND!!!”, a scris turistul pe același .

După aceste recenzii, turiștii care aveau rezervare la acest hotel au încercat să o schimbe, potrivit comentariilor la postări.