Incredibil! De unde a urmărit Luis Enrique prima repriză a partidei PSG – Atalanta 4-0

Luis Enrique a ales un loc inedit de unde să urmărească prima repriză a partidei dintre PSG și Atalanta, debutul echipei sale în noul sezon de Champions League.
Bogdan Mariș
18.09.2025 | 00:10
Luis Enrique a urmărit prima repriză a partidei PSG - Atalanta dintr-o locație inedită. FOTO: Hepta

Campioana en-titre a Europei, PSG, a debutat în noul sezon de UEFA Champions League cu o partidă pe teren propriu contra celor de Atalanta, în care parizienii s-au impus clar, scor 4-0. Antrenorul francezilor, Luis Enrique, a ales să urmărească prima repriză dintr-un loc inedit. Care a fost motivul oferit de experimentatul tehnician.

De unde a urmărit Luis Enrique prima repriză a meciului PSG – Atalanta

Revenit lângă echipă după accidentul în care a fost implicat recent, din cauza căruia poartă o orteză la mâna stângă, Luis Enrique a decis să urmărească prima repriză a meciului de Champions League cu Atalanta din tribună, mai exact de la masa presei, pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună asupra jocului.

După pauză, tehnicianul spaniol a revenit pe banca tehnică pentru a-și conduce echipa. Fostul antrenor al Barcelonei a făcut același lucru și la meciul de campionat cu Lens, câștigat de echipa sa cu 2-0, iar la finalul acelui joc a și vorbit despre acest aspect: „Căutam o modalitate de a-mi îmbunătăți viziunea asupra jocului. Așa că am decis să fac ceea ce fac antrenorii de rugby când stau în tribune. De acolo, ai o perspectivă complet diferită față de cea de pe bancă.

Poți vedea întregul joc, să culegi o mulțime de informații directe și poți înțelege ce funcționează cel mai bine și ce nu merge. Poți vedea cine joacă bine și cine nu. Apoi, la pauză, poți coborî în vestiar pentru a lua cele mai bune decizii. E o opțiune pe care o voi folosi și în viitor”.

PSG a făcut spectacol cu Atalanta

PSG a deschis scorul încă din minutul 3 al partidei cu Atalanta, când Marquinhos a punctat la capătul unei faze colective. Apoi, Khvicha Kvaratskhelia a dublat avantajul echipei sale în minutul 39, cu un șut puternic după o acțiune individuală, iar Bradley Barcola a ratat un penalty înainte de pauză.

Fundașul stânga Nuno Mendes a făcut 3-0 în minutul 51, când a finalizat elegant după ce a depășit mai mulți adversari în banda stângă, iar scorul final a fost stabilit în prelungiri de Goncalo Ramos, care l-a lobat pe portarul Carnesecchi. Pentru parizieni urmează în acest weekend derby-ul din Ligue 1 contra marii rivale Olympique Marseille, iar în următoarea etapă de Champions League, campioana Europei va întâlni fosta echipă a lui Luis Enrique, Barcelona.

