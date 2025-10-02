Sport

Denis Alibec a răbufnit la adresa patronului, după ce a fost schimbat la pauza meciului FCSB – Young Boys 0-2: „Întrebați-l pe domnul Becali. Mă așteptam la altceva când am venit aici”. Video

Denis Alibec nu este mulțumit de strategia lui Gigi Becali de a introduce jucătorii câte 45 de minute. Ajuns la 34 de ani, veteranul lui FCSB consideră că are nevoie de mai multe minute pentru a performa. Ce a transmis
Ciprian Păvăleanu
02.10.2025 | 23:23
Denis Alibec a răbufnit la zona mixtă după ce a fost schimbat din nou la pauza meciului dintre FCSB și Young Boys. Foto: Colaj FANATIK

FCSB a pierdut în etapa a doua din UEFA Europa League contra elvețienilor de la Young Boys. Denis Alibec a fost pe teren în prima repriză, când campioana României a primit golurile ce au decis soarta partidei. Atacantul în vârstă de 34 de ani a fost schimbat la pauză și s-a arătat nemulțumit de timpul de joc pe care îl primește.

Denis Alibec, săgeți către Gigi Becali: „Te grăbești când știi că joci doar 45 de minute”

Denis Alibec a fost din nou titular în Europa League și scos la pauza partidei, la fel ca în prima etapă. În timpul celor 45 de minute, Denis Alibec a ieșit în evidență prin încercările disperate de finalizare din orice poziție, fiind conștient de faptul că dacă nu marchează nu are „biletul” pentru repriza secundă.

La finalul partidei, Alibec a răbufnit și l-a înțepat pe patron pentru deciziile de a-l lăsa timp de doar 45 de minute pe teren: „Am încercat să revenim. Am avut câteva ocazii și nu am reușit să marchez.

Am încercat să câștigăm, dar nu am reușit. Sperăm ca meciul cu Bologna să îl câștigăm. Când știi că joci doar o repriză te grăbești, nu ai răbdare, nu ești concentrat 100% să faci lucrurile cât mai bine. Îmi doresc să joc mai mult.

Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară, și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren. Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a spus Alibec.

Denis Alibec a răbufnit la finalul partidei

Poate pleca Alibec la iarnă? Gigi Becali a anunțat că se va despărți de mai mulți jucători în următoarea fereastră

Supărat pe prestația jucătorilor săi, Gigi Becali a decis deja că FCSB se va despărți de câțiva dintre jucători în următoarea pauză de iarnă, deși unii dintre ei mai au contract:

„Abia aștept iarna. Cum să stea Kiki în echipă? Cum să stea unul căruia nu îi spun numele. Sunt vreo 2-3 jucători care nu au ce căuta. Nu spun! (n.r. – Edjouma?) Edjouma termină contractul”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Câte minute a jucat Denis Alibec la FCSB în acest sezon

De la revenirea sa pentru clubul roș-albastru, Denis Alibec a adunat un număr infim de minute. Atacantul de 34 de ani nu a jucat în niciun meci mai mult de o repriză, iar în cele 8 meciuri în care a apărut pe teren, el a adunat 254 de minute, adică o medie de aproximativ 32 de minute pe meci.

La capitolul reușite, Denis Alibec stă la fel de rău, însă nici nu avea cum să fie altfel având în vedere timpul de joc pe care îl primește. El nu a reușit să marcheze până acum, iar prima sa contribuție a fost dată în prima etapă de Europa League, când l-a servit pe David Miculescu la unicul gol al partidei cu Go Ahead Eagles.

