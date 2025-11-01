Sport

Incredibil! Doliu după ce un suporter a murit la penalty-ul ratat de Kylian Mbappe în „El Clasico”

Momente incredibile s-au produs în „El Clasico”. Un suporter de la Real Madrid a murit în momentul în care Kylian Mbappe a ratat penalty-ul ce putea duce la scorul de 3-1.
Iulian Stoica
01.11.2025 | 10:24
Doliu la Real Madrid! Un fan a murit la penalty-ul ratat de Mbappe în „El Clasico".
Real Madrid s-a impus în „El Clasico”, scor 2-1, golurile marcate de Kylian Mbappe și Jude Bellingham fiind suficiente pentru ca elevii lui Xabi Alonso să rămână cele trei puncte. Diferența de scor putea fi mai mare, dar Mbappe a ratat un penalty. Această lovitură fixă a fost trăită cu mult patos de suporteri, iar, din nefericire, unul s-a stins din viață în acel moment.

În ciuda faptului că Real Madrid s-a impus în „El Clasico”, suflarea madridistă nu a putut să se bucure pe deplin de victoria de răsunet în fața eternilor rivali din campionatul spaniol.

Presa din Spania a dezvăluit faptul că un fan înfocat al echipei din Madrid s-a stins din viață în timpul „El Clasico”. Suporterul ar fi făcut un stop cardiac pe stadionul „Santiago Bernabeu”.

Acest lucru s-a produs în momentul în care Kylian Mbappe a ratat penalty-ul care ar fi dus scorul la 3-1. Conform Cope, numele suporterului era Igal Brodkin, iar vestea tragică i-a făcut pe restul fanilor să nu se bucure pe deplin de victorie.

Ce a transmis fiul fanului decedat

Potrivit sursei menționate anterior, martorii prezenți pe stadion au relatat că mai mulți fani au strigat pentru ca jocul să se oprească, iar ulterior Igal Brodkin să primească îngrijiri medicale. Totodată, Thibaut Courtois s-a apropiat de arbitru pentru a-l avertiza, însă meciul a continuat fără întrerupere.

Fiul lui Igal Brodkin a oferit un comunicat la scurt timp după deces. Concret, acesta a amintit faptul că tatăl său a fost un madridist adevărat și că urmărea cu multă pasiune fiecare meci al favoriților.

„Tatăl meu era madridist convins. A transmis pasiunea pentru Real Madrid întregii familii. Eram de nedespărțit la fiecare meci”, a declarat fiul său într-un comunicat publicat de clubul suporterilor.

