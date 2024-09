Incredibil! Dumitru Dragomir a fost membru fondator la Dinamo: „Ăștia habar n-au, mă! Să se uite în statut”

Puțini fani ai „câinilor roșii” știu că Mitică Dragomir a fost membru fondator la Dinamo București. Fostul șef LPF a dezvăluit și de ce nu s-a mai implicat în viața clubului din Ștefan cel Mare, deși plănuise să îi conducă pe „alb-roșii”.

Dumitru Dragomir a fost membru fondator la Dinamo: „Ăștia habar n-au, mă! Să se uite în statut”

Mitică Dragomir a jucat un rol important în istoria clubului . „Oracolul de la Bălcești” a dezvăluit în direct că el și Cornel Dinu sunt printre membrii fondatori ai clubului din Ștefan cel Mare.

„Oracolul de la Bălcești” trebuia să fie conducătorul „câinilor roșii”, însă câștigarea alegerilor la LPF l-a împiedicat să se implice în Ștefan cel Mare. Acesta a spus și ce ar trebui să facă actualii șefi al lui Dinamo București pentru Cornel Dinu, membru fondator al clubului.

„Ăștia de la Dinamo habar n-au, mă! Nici nu știu că eu sunt membru fondator la Dinamo. Să se uite în statut, cine sunt membrii fondatori? Eu, Dinu și cu șeful serviciului jurist al Ministerului de Interne suntem membrii fondatori ai lui Dinamo.

Eu am fost pus la dospit pentru că am devenit președintele LPF. Eu am trecut la LPF, altfel conduceam tot. Doru Tărăcilă era ministru de interne și a făcut Dinamo. Mai era și generalul Florea de la Constanța, era șeful de cabinet al lui Tărăcilă.

Să se uite în statut ăștia de la Dinamo, lui Dinu ar trebui să îi dea cel puțin 2.000 de euro pe lună pentru asta”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

Andrei Nicolescu a pus ochii pe un jucător de la o rivală din SuperLiga: „Vă pot confirma”

București. Șeful „câinilor roșii” s-a arătat interesat de Mihnea Rădulescu, un jucător de perspectivă de la Petrolul Ploiești.

„Pe puncte, v-am mai spus, subiectiv, eu zic că puteam avea mai multe puncte, dar ca nivel de exprimare suntem bine. Suntem în așteptările noastre. (n.r. – despre un posibil interes pentru Mihnea Rădulescu, de la Petrolul) E un jucător interesant.

Nu știm situația lui, dar e un jucător foarte interesant. Arată bine, vă pot confirma asta. Nu vreau să merg mai departe cu discuția. Vreau doar să vă confirm că Mihnea e un jucător de perspectivă și un jucător foarte interesant.

Dinamo trebuie să facă 2 lucruri în același timp. Să echilibreze și să fie o echipă puternică care să fie acolo sus pentru play-off și în același timp Mister încearcă să dea minute jucătorilor noștri tineri”, a declarat Andrei Nicolescu.

