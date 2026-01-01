Sport

Incredibil! Echipa națională a fost suspendată de propriul Guvern!

Fotbalul oferă un nou episod cu adevărat ireal. Guvernul unei țări a luat decizia să suspende echipa națională care tocmai a participat la un turneu final.
01.01.2026 | 18:40
Incredibil Echipa nationala a fost suspendata de propriul Guvern
Echipa națională a fost suspendată de propriul Guvern. Sursă foto: pexels.com
Și dacă nu v-ați dat seama, întreaga scenă are loc într-o țară din Africa. Iar hotărârea Guvernului de a suspenda echipa națională a venit după evoluția mult sub așteptări a formației la Cupa Africii pe Națiuni 2025.

Guvernul a suspendat echipa națională

Reprezentativa Gabonului a ratat calificarea în optimile de finală ale competiției continentale, după ce a înregistrat trei înfrângeri în Grupa F. Prestația mediocră a echipei i-a înfuriat pe mai marii țării care au luat decizii drastice.

La scurt timp după eșecul în fața Coastei de Fildeș, scor 2-3, ministrul Sportului din Gabon, Simplice-Desire Mamboula, a anunțat suspendarea echipei, demiterea selecționerului și excluderea din națională a vedetelor Bruno Ecuele Manga și Pierre-Emerick Aubameyang.

”Având în vedere prestația rușinoasă a ‘Panterelor’ la Cupa Africii pe Națiuni din 2025 și luând în considerare demonstrarea unor valori contrare eticii și virtuții care disting Republica noastră, Guvernul a decis să demită staff-ul tehnic.

De asemenea, să suspende echipa națională până la o nouă notificare și să-i excludă definitiv pe jucătorii Bruno Ecuele Manga și Pierre Emerick Aubameyang. În concluzie, Guvernul solicită Federației Gaboneze de Fotbal să își asume întreaga responsabilitate”, a anunțat politicianul într-un comunicat, conform tuttomercatoweb.com.

Aubameyang, schimb de replici cu suporterii

Superstarul Pierre Emerick Aubameyang a părăsit lotul Gabonului înaintea ultimului meci împotriva Coastei de Fildeș, după ce echipa sa pierduse orice șansă de a ajunge în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Națiuni.

Gestul căpitanului gabonez a stârnit mânia fanilor, dar acesta s-a apărat într-o postare făcută pe rețelele de socializare. ”Cred că problemele echipei sunt mult mai profunde decât mica persoană care sunt eu”, a scris atacantul lui Olympique Marseille, pe contul de X.

În momentul în care un suporter l-a întrebat dacă nu cumva era normal să rămână alături de colegii săi, mai ales că este liderul echipei, Aubameyang a răspuns tăios: ”Bine, deci nu ești concentrat. Rămâi puternic”.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
