Incredibil! FCSB, fără trei titulari la meciul cu Aberdeen din cauza vizelor! Anunțul lui Mihai Stoica

pentru manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League, contra celor de la Aberdeen. Campioana României are toate șansele să piardă trei dintre titulari, din cauza unor probleme cu vizele. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica.

Mihai Stoica anunță probleme pentru 3 titulari de la FCSB! Din ce motiv ar putea lipsi de pe gazon în Scoția

, performanță reușită și în sezonul trecut, când a reușit să ajungă până în faza optimilor.

Elias Charalambous a primit o veste proastă cu mai puțin de 48 de ore înaintea meciului din Scoția. Concret, Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan nu au primit vizele și sunt șanse mari ca aceștia să nu joace cu Aberdeen.

„Nu avem vizele pentru extracomunitari, Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan. Există pericolul să nu poată juca, să fie ca Tom Hanks în filmul Terminalul.

Dar mai e o zi. Sper să nu se întâmple asta şi să primească viza. Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra şi de la consulatul României din Edinburgh, dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.

Când am jucat cu Rangers, am ştiut mai din timp. Acum aşteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgenţă, să vedem”, a declarat Mihai Stoica la .

FCSB va avea parte de susținere la meciul cu Aberdeen

700 de bilete au pus organizatorii la bătaie pentru suporterii celor de la FCSB, 300 dintre acestea fiind deja distribuite în țară de Gigi Mustață. Mai mult decât atât, 400 au fost puse la dispoziția celor din Marea Britanie.

Jocul e unul important pentru campioana României, care poate decide calificarea la București, în cazul unui rezultat favorabil contra celor din Scoția.