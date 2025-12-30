Sport

Incredibil! Fotbalistul român care a fost liber de contract timp de un an și jumătate ar putea reveni în Superliga: „Sunt discuții”

Un fotbalist care evoluează momentan în Liga 3, după ce a fost liber de contract timp de un an și jumătate, ar putea reveni în Superliga. Acesta a dezvăluit că negociază cu cel puțin o formație din prima divizie.
FANATIK
30.12.2025 | 08:20
Steliano Filip ar putea reveni în Superliga. FOTO: Sport Pictures
Steliano Filip (31 de ani) ar putea reveni în Superliga la 3 ani și jumătate după despărțirea de Dinamo. Fotbalistul care evoluează momentan pentru Lotus Băile Felix, în Liga 3, a dezvăluit că negociază cu formații din primele două divizii, iar un transfer s-ar putea concretiza în ianuarie.

Steliano Filip, înapoi în Superliga?

Steliano Filip a plecat de la Dinamo în vara anului 2022, la doar câteva zile după ce echipa retrograda în Liga 2. După șase luni în care nu a evoluat, fundașul a semnat cu gruparea maghiară Mezokovesd, pentru care a jucat timp de un an. Din ianuarie 2024 până în iulie 2025, Filip a fost din nou liber de contract, revenind în fotbal la Lotus Băile Felix, grupare care ocupă momentan locul 7 în Seria 8 a Ligii a 3-a.

Cu toate acestea, apărătorul ar putea reveni în Superliga în această iarnă. „Deocamdată încerc să văd ce va fi cu fotbalul din iarnă. Dacă vine ceva care să merite și să îmi convină, clar nu aș spune nu. Sunt discuții, inclusiv cu echipe din Liga 1 și Liga 2, și vedem dacă se concretizează ceva”, a declarat Steliano Filip, conform sport.ro.

Câte partide a strâns Steliano Filip în Superliga

Crescut de LPS Banatul Timișoara, Steliano Filip a jucat la Avicola Buziaș și FCM Baia Mare înainte de a face pasul spre Dinamo în 2012. Fundașul stânga a evoluat pentru gruparea „roș-albă” până în 2018, când și-a început prima experiență în străinătate, la Hajduk Split. Filip a câștigat și un trofeu cu Dinamo, Cupa Ligii în sezonul 2016-2017.

După perioade scurte la Dunărea Călărași, Viitorul Constanța (actuala Farul) și AE Larissa (Grecia), Filip a revenit la Dinamo în 2021. În total, acesta a strâns 186 de partide în Superliga României, marcând 7 goluri și oferind 15 pase decisive. În perioada 2014-2017, Steliano Filip a strâns 8 selecții la prima reprezentativă a României, fiind prezent la EURO 2016 alături de echipa națională.

