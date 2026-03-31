Incredibil! Gest uluitor al unei gimnaste de doar 15 ani din Rusia în timp ce se intona imnul Ucrainei. Video

ADVERTISEMENT

Sofiia Ilteriakova, o sportivă de doar 15 ani din Rusia, a cucerit medalia de argint în proba de cerc din cadrul etapei de Cupă Mondială de Gimnastică Ritmică disputată în Bulgaria în perioada 28-30 martie. Medalia de aur a fost câștigată de o sportivă din Ucraina, Taisiia Onofriichuk (17 ani), iar Ilteriakova, care a participat la competiție sub steag neutru, a făcut un gest incredibil.

În majoritatea competițiilor, sportivii din Rusia nu pot participa sub propriul steag de la declanșarea războiului din Ucraina, iar în această situație s-a aflat și Sofiia Ilteriakova, o gimnastă de doar 15 ani, care a participat recent la etapa de Cupă Mondială de Gimnastică Ritmică, organizată la Sofia, în Bulgaria. Tânăra sportivă a avut o prestație impresionantă în proba de cerc, reușind să cucerească medalia de argint.

ADVERTISEMENT

Aurul a fost câștigat de o sportivă din Ucraina, Taisiia Onofriichuk, iar imnul acestei țări a fost intonat în sală, însă Sofiia Ilteriakova a făcut un gest incredibil în acel moment: a refuzat să se întoarcă spre panoul care afișa steagurile. Imaginile cu momentul neașteptat pot fi urmărite . Tânăra sportivă a fost criticată pentru acest gest, unii comentatori solicitând inclusiv o sancțiune.

Dacă în sporturile individuale reprezentanții Rusiei pot participa sub steag neutru, în cazul sporturilor de echipă situația este diferită. În majoritatea cazurilor, Rusia este suspendată din competițiile internaționale, inclusiv din cele fotbalistice, FIFA și UEFA luând această decizie încă din 2022. În urmă cu aproximativ două luni, președintele FIFA, , însă declarațiile elvețianului au primit o replică dură din Ucraina.

ADVERTISEMENT

„Cuvintele lui Gianni Infantino sunt iresponsabile – ca să nu spun infantile. Ele detașează fotbalul de realitatea în care sunt uciși copii. Permiteți-mi să vă reamintesc că, de la începutul agresiunii la scară largă a Rusiei, peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de ruși. Printre aceștia se numărau peste o sută de fotbaliști”, a transmis Matvii Bidnyi, Ministrul Sportului din Ucraina, pe contul său de X. .