Sport

Incredibil! Gest uluitor al unei gimnaste de doar 15 ani din Rusia în timp ce se intona imnul Ucrainei. Video

Bogdan Mariș
31.03.2026 | 12:19
ULTIMA ORĂ
Gimnasta rusă Sofiia Ilteriakova (15 ani) a făcut un gest incredibil în timp ce se intona imnul Ucrainei. FOTO: X
ADVERTISEMENT

Sofiia Ilteriakova, o sportivă de doar 15 ani din Rusia, a cucerit medalia de argint în proba de cerc din cadrul etapei de Cupă Mondială de Gimnastică Ritmică disputată în Bulgaria în perioada 28-30 martie. Medalia de aur a fost câștigată de o sportivă din Ucraina, Taisiia Onofriichuk (17 ani), iar Ilteriakova, care a participat la competiție sub steag neutru, a făcut un gest incredibil.

Gestul uluitor făcut de o sportivă de 15 ani din Rusia în timp ce se intona imnul Ucrainei

În majoritatea competițiilor, sportivii din Rusia nu pot participa sub propriul steag de la declanșarea războiului din Ucraina, iar în această situație s-a aflat și Sofiia Ilteriakova, o gimnastă de doar 15 ani, care a participat recent la etapa de Cupă Mondială de Gimnastică Ritmică, organizată la Sofia, în Bulgaria. Tânăra sportivă a avut o prestație impresionantă în proba de cerc, reușind să cucerească medalia de argint.

ADVERTISEMENT

Aurul a fost câștigat de o sportivă din Ucraina, Taisiia Onofriichuk, iar imnul acestei țări a fost intonat în sală, însă Sofiia Ilteriakova a făcut un gest incredibil în acel moment: a refuzat să se întoarcă spre panoul care afișa steagurile. Imaginile cu momentul neașteptat pot fi urmărite AICI. Tânăra sportivă a fost criticată pentru acest gest, unii comentatori solicitând inclusiv o sancțiune.

protest gimnastica

Revine Rusia în competițiile fotbalistice? Ce a declarat președintele FIFA

Dacă în sporturile individuale reprezentanții Rusiei pot participa sub steag neutru, în cazul sporturilor de echipă situația este diferită. În majoritatea cazurilor, Rusia este suspendată din competițiile internaționale, inclusiv din cele fotbalistice, FIFA și UEFA luând această decizie încă din 2022. În urmă cu aproximativ două luni, președintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat că și-ar dori ca suspendarea Rusiei să fie ridicată, însă declarațiile elvețianului au primit o replică dură din Ucraina.

ADVERTISEMENT
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini...
Digi24.ro
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini filmate de pasageri

„Cuvintele lui Gianni Infantino sunt iresponsabile – ca să nu spun infantile. Ele detașează fotbalul de realitatea în care sunt uciși copii. Permiteți-mi să vă reamintesc că, de la începutul agresiunii la scară largă a Rusiei, peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de ruși. Printre aceștia se numărau peste o sută de fotbaliști”, a transmis Matvii Bidnyi, Ministrul Sportului din Ucraina, pe contul său de X. Șeful FIFA a fost criticat în spațiul public pentru relația apropiată pe care o are cu președintele SUA, Donald Trump.

ADVERTISEMENT
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali:
Digisport.ro
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
LIVE VIDEO Slovacia – România, marți, 31 martie, ora 21:45. Tricolorii și-au ales...
Fanatik
LIVE VIDEO Slovacia – România, marți, 31 martie, ora 21:45. Tricolorii și-au ales numerele!
Naționala României U20, live video în Elite League. Duel tare pentru tricolorii lui...
Fanatik
Naționala României U20, live video în Elite League. Duel tare pentru tricolorii lui Iencsi, ora 13:30 Unde se vede meciul cu Elveția
Ce veste pentru suporterii Stelei! Ministrul Apărării are soluția pentru promovare: „Îmi propun...
Fanatik
Ce veste pentru suporterii Stelei! Ministrul Apărării are soluția pentru promovare: „Îmi propun în această săptămână”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
De unde vin, de fapt, banii de la Csikszereda! 'Domnule Szondi, se fac...
iamsport.ro
De unde vin, de fapt, banii de la Csikszereda! 'Domnule Szondi, se fac cele 5.000.000?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!