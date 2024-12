Dezvăluiri incredibile ale lui Gigi Becali: Ngezana i-a „furat” iubita unui coleg de la FCSB! „Îi plac ăștia mai puternici!”

FCSB a încheiat anul 2024 cu un succes și a egalat liderul Superligii României, Universitatea Cluj, la puncte. Roș-albaștrii trec printr-o perioadă excelentă, poate una dintre cele mai bune din ultimele sezoane, iar Gigi Becali își permite să și glumească.

Gigi Becali l-a iertat pe Ngezana. „Știu și ce gagică are”

Patronul celor de la FCSB a avut o mică dispută cu unul dintre jucătorii săi, Siyabonga Ngezana, care a refuzat să facă deplasarea la Ovidiu pentru meciul cu Farul. Fundașul a transmis că ar fi accidentat, însă Gigi Becali e de părere că motivul ar fi fost altul.

Gigi Becali a spus asta mai în glumă, însă acum pare că are dovezi în acest sens.

Acesta spunea că a aflat cine ar fi iubita lui Ngezana. Patronul celor de la FCSB a declarat în emisiunea Profețiile lui Mitică:

„Să joace de frică. Lui Birligea i-am zis și aseară a început să joace. Nu mai știau fundașii ce să facă. Nu a dat gol, dar i-a înnebunit pe fundași. La mine nu merge. Și lui Tănase i-am spus: ‘Ești prietenul meu, dar te scot’.

Eu l-am iertat pe Ngezana. Știu și ce gagică are. I-am găsit gagica. Eu am zis la mișto, dar chiar așa era. El m-a întrebat: ‘Păi de unde știai tu de gagică?’. Eu am zis la mișto. Cică o are pe aia pe care a avut-o Nana (n.r. Nana Antwi).

E o fată căreia îi plac ăștia care sunt mai puternici așa. E româncă. A fost gagica lui Nana. Nu știu nici eu așa, dar așa mi-au zis oamenii. E româncă. Ia urmăriți-i acum. I-am pus pe urmele lor. Mi-au zis: ‘Domnul Becali, are așa, așa, așa’. Tot dosarul am aflat. Păi, dacă nu faci așa, nu ai cum să reușești”, a declarat Gigi Becali la Profețiile lui Mitică.

Siyabonga Ngezana: „Când totul îmi iese bine, lumea vorbește în continuare”

Fotbalistul s-a declarat destul de confuz după incidentul acela. El a transmis că problema medicală ar fi fost una reală. A acordat un interviu presei din Africa de Sud în care a vorbit despre ce a trăit în ultima perioadă.

„Lumea va vorbi mereu, indiferent dacă ceea ce faci e bine sau nu. Este în natura fotbalului. Într-o carieră de fotbalist, la nivel de profesioniști, așa cum este cazul meu, ești predispus să faci și greșeli, să întâmpini anumite dificultăți. Fac parte din procesul de dezvoltare. Joci bine, oamenii vor critica. Nu o faci, oamenii tot o vor face.

Muncesc din greu și încerc să îmi limitez greșelile, însă când le comit, învăț din ele și devin un jucător mai bun. Când totul îmi iese bine, lumea vorbește în continuare. Îmi văd de treaba mea și cred în mine. Asta le pot transmite criticilor mei”, a spus Ngezana, conform celor de la .